Mediante una historia publicada en su cuenta de Instagram, Sergio Peña fue el primero en referirse públicamente al presunto abuso sexual contra una joven argentina, en el que también estarían implicados sus compañeros de Alianza Lima, Miguel Trauco y Carlos Zambrano.

Este jueves 22 de enero se hizo pública una grave denuncia contra tres futbolistas, hecho que ha generado una fuerte polémica en las últimas horas.

“ Niego tajantemente cualquier participación en los hechos delictivos que se mencionan en la denuncia. Soy plenamente consciente de la gravedad de la denuncia ”, indicó en su pronunciamiento.

Comunicado oficial de Sergio Peña ante acusación de abuso sexual contra una mujer en Uruguay | Foto: IG

“ Por ello, quiero expresar mi total respeto y empatía hacia la persona denunciante. Condeno enérgicamente cualquier forma de abuso o violencia contra la mujer; es un tema de máxima sensibilidad que debe ser tratado con la seriedad y el cuidado que merece ”, agregó.

En ese sentido, Peña aseguró en su comunicado que colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos.

“Las autoridades competentes serán las encargadas de investigar y esclarecer los hechos. Confío en que la justicia actuará con la diligencia necesaria para llegar a la verdad y evitar un daño mayor a las personas involucradas. Estaré en todo momento a disposición de la justicia para esclarecer cualquier duda y colaborar en todo lo que sea necesario, con la calma de quien sabe que no ha cometido ningún delito”, manifestó el deportista.

Alianza Lima emitió un comunicado oficial luego de que un medio argentino informara sobre una denuncia presentada ante la justicia de ese país contra los futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, por un presunto abuso sexual.

Ante esta situación, el club informó que decidió separar de manera indefinida a los futbolistas involucrados y que se ha iniciado un procedimiento disciplinario conforme a su reglamento interno. Asimismo, manifestó su disposición para colaborar con las autoridades mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

Finalmente, la institución reafirmó su compromiso con los valores que la rigen, como el respeto, la disciplina y la integridad, y señaló que mantendrá informada a la opinión pública conforme avance el proceso.