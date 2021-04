Lionel Messi es la principal arma de Barcelona desde hace varios años. De la mano del argentino, los culés han conseguido muchos éxitos y han hecho sufrir a muchos rivales. Uno de los jugadores afectados ha sido Sergio Ramos, que no pudo evitar elogiar a ‘Leo’.

“Lo hemos sufrido todos durante esta época que quizás, si no lo hubiese tenido el Barcelona, y nosotros no lo hubiésemos tenido en frente, creo que habríamos ganado más títulos”, señaló Ramos en un adelanto de la serie documental La Leyenda de Sergio Ramos, que se estrenará este viernes en España.

“Hemos estado frente al mejor Barcelona de la historia. El mejor Barcelona fue con Guardiola y nosotros también tuvimos a un gran entrenador como Mourinho, muy mediático, que hacía que el nivel de calentamiento aumentara por los dos lados”, añadió Ramos, en una declaraciones que se a pocos días del clásico español por LaLiga Santander.

Por otro lado, el capitán de Real Madrid, que se perderá el choque ante Barcelona por una lesión muscular, descartó su retiro a corto plazo. “Podría haber dicho hace tiempo que gané todo, pero mi mentalidad no me deja. Tengo en mente la quinta Champions, llegar al próximo Mundial, jugar en unos Juegos Olímpicos… Al final me iré cuando llegue el momento. Creo que me he ganado el derecho a tomar la decisión que quiera”, confesó.

Real Madrid y Barcelona se verán las caras este sábado 10 de abril en el Estadio Alfredo Di Stéfano, en el marco de la jornada 30 de la liga española. El enfrentamiento está programado para las 2:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido por ESPN.