Frente a diversos transportistas, sicarios a bordo de una motocicleta, asesinaron de seis balazos a un mototaxista cuando conducía su vehículo por la carretera Sullana-Tambogrande, cerca al centro hípico en la provincia de Sullana.

El ataque que quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona, se produjo cerca de las 9 de la mañana de ayer. La víctima identificada como Dayan Jampier Vásquez Saldarriaga, de 25 años, se desplazaba a bordo de su mototaxi, cuando fue interceptado en dicha vía, cerca de la intercepción con la calle Ricardo Palma, frente al asentamiento José Carlos Mariátegui.

Según las imágenes, una motocicleta con dos sicarios a bordo apareció repentinamente por el lado izquierdo del vehículo y sin mediar palabra, los criminales abrieron fuego contra el conductor que cayó sin vida a la carretera, mientras que motocicleta siguió e impactó unos metros más adelante contra un camión que estaba estacionada a un lado de la vía.

Los impactos de bala fueron letales, ya que el mototaxista murió de manera instantánea, debido a que se conoció que los disparos le cayeron en la cabeza, pecho y otras partes del cuerpo.

En tanto, el jefe de la Región Policial de Piura, general PNP Daniel Jares informó que, tras una rápida intervención, capturaron a cinco sujetos que estarían involucrados en el asesinato de Vásquez.

“Hemos capturado a cinco personas que pertenecerían a una banda conocida como “Los Group Family”. Están integrados por B.J.N., alias “El Zambo”. También M.J.Z.N., “El Zurdo”, otro con el apelativo “El Negro” y dos menores de edad de 16 y 17 años”, precisó.

Añadió que les hallaron importante información. “Les hemos encontrado valiosa información en sus celulares que se presume que estarían vinculados a esta banda que habría ordenado la muerte de esta persona”, dijo Jares.