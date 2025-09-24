La atleta Soury Marina Flores Guillén, el mes de octubre saldrá del Perú para representar por segunda vez al país en una competencia internacional.

“Este fin de semana voy a estar en Lima en el Campeonato Nacional U20 y luego para Colombia en el Panamericano U20. Vengo preparándome con competencias seguidas. La primera vez que representé al Perú fue en el Campeonato Iberoamericano del año 2023, y ahora me siento más preparada”, comentó la atleta.

Soury es parte de la delegación de atletas que representará a Perú, la prueba que competirá sería en los 5 mil metros planos.

A pesar de estar en el inicio de su formación deportiva, Soury, es el ejemplo a seguir de su hermana menor Daira Flores, quien se consagró con el primer lugar en 600 metros planos en los JEDPA 2025 – Huánuco.