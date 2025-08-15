El ‘clásico del centro’ jugado el pasado domingo en Tarma, trajo como consecuencia la baja de dos referentes del Sport Huancayo, uno por lesión severa y otro por expulsión. Se trata del lateral izquierdo Hugo Ángeles quien en una jugada dividida sufrió una lesión.

Tuvo que ser sacado del campo con un gran dolor que le aquejaba por un esguince. El otro es el enganche Nahuel Lujan quien fue expulsado al término del partido por el árbitro Augusto Menéndez.

La lesión de Hugo Ángeles preocupa ya que tendría varias fechas de para, mientras que Nahuel Lujan solo tendría suspensión de una sola fecha.

Ahora el comando técnico prueba en esos puestos a Josué Herrera en reemplazo de Hugo Ángeles y a Enzo Fernández y Marlon de Jesús o Ronal Huaccha para arriesgar con dos puntas con Janio Pósito en reemplazo de Nahuel Lujan.

A pesar de ello el Rojo busca hacer historia, contra Universitario empujado con el aliento de miles de hinchas que colmarán el estadio IPD Huancayo.