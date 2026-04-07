El club Sporting Cristal confirmó que su partido ante Cerro Porteño por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se disputará en el estadio Miguel Grau del Callao, luego de la clausura temporal del estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute.

La decisión se tomó tras el cierre del recinto de Alianza Lima, medida adoptada luego de la tragedia ocurrida el viernes 3 de abril, que dejó un hincha fallecido y varios aficionados con heridas de gravedad.

Clausura de Matute obligó cambio de sede

Mediante un comunicado oficial, Sporting Cristal informó que el encuentro programado inicialmente en Matute no podrá realizarse en dicho escenario debido a la clausura vigente.

“El Club Sporting Cristal informa a la opinión pública y a sus hinchas que el partido correspondiente a la Copa CONMEBOL Libertadores, programado para este miércoles a las 9:00 p.m., no podrá disputarse en el Estadio Alejandro Villanueva, debido a la clausura temporal que actualmente afecta a dicho recinto”, indicó la institución.

El club señaló que, pese a diversas gestiones realizadas durante el día para mantener el escenario original, no fue posible concretar el uso del estadio por razones ajenas a la institución.

Asimismo, la Municipalidad de La Victoria rechazó la medida cautelar solicitada por Alianza Lima para levantar la sanción, lo que dejó sin efecto cualquier posibilidad de utilizar el recinto.

Nuevo escenario será el estadio Miguel Grau

Ante este panorama, Sporting Cristal activó un plan de contingencia previamente establecido y confirmó que el encuentro se disputará en el estadio Miguel Grau del Callao, manteniendo la fecha y el horario programados.

El club informó que el partido ante Cerro Porteño se jugará el miércoles 8 de abril a las 21:00 horas, correspondiente a la primera jornada del Grupo F del torneo continental.

Además, la institución detalló que viene coordinando con las autoridades competentes para reforzar las medidas de seguridad en el recinto.

“Nuestro club viene realizando y reforzando las coordinaciones con las autoridades competentes, incorporando medidas adicionales para que el partido se desarrolle en condiciones adecuadas y seguras para los asistentes”, indicó el comunicado.

Refuerzan medidas de seguridad para el partido

Sporting Cristal también anunció que en las próximas horas informará detalles sobre accesos, rutas de ingreso y organización del evento.

Estas medidas se adoptan en un contexto de antecedentes recientes de violencia, luego de que en una presentación anterior en el estadio Miguel Grau se registraran ataques contra hinchas del club, que dejaron personas heridas tras el lanzamiento de artefactos contra el bus que los trasladaba.

El club también informará alternativas para los aficionados que ya habían adquirido entradas para el partido originalmente programado en Matute.

Programación del Sporting Cristal vs Cerro Porteño

El encuentro entre Sporting Cristal y Cerro Porteño corresponde a la primera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2026.

El partido será transmitido por ESPN para Perú y Paraguay. Asimismo, medios digitales realizarán cobertura en vivo con incidencias y resultados del encuentro.