Sporting Cristal consiguió su primer triunfo como local en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 tras derrotar por 3-1 a Alianza Atlético de Sullana en el encuentro correspondiente a la sexta fecha del campeonato.

El equipo celeste abrió el marcador a los 20 minutos con un gol de Luis Iberico en el estadio Alberto Gallardo; mientras que Irven Ávila amplió la ventaja a los 37 minutos, resultado con el que ambos equipos se fueron al descanso.

En la segunda mitad, el cuadro visitante reaccionó y consiguió el descuento por intermedio de Franco Coronel a los 82 minutos.

Sin embargo, en los descuentos, Ian Wisdom selló la victoria para Sporting Cristal al marcar el 3-1 a los 90+6 minutos, asegurando así el primer triunfo del conjunto rimense como local en el torneo.

Durante el encuentro, Alianza Atlético terminó con nueve jugadores tras las expulsiones de José Carlos Villegas y Román Suárez.

Al término del partido se registró un momento de tensión, luego de que el futbolista brasileño Cristiano da Silva denunciara haber recibido insultos racistas por parte de Franco Coronel, situación que generó un conato de bronca entre jugadores de ambos equipos.