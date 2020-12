Sporting Cristal superó por 4-1 a Ayacucho FC y logró clasificar a la final del torneo. Roberto Mosquera, entrenador del equipo celeste, se mostró contento con el accionar de su equipo que, a pesar de encontrarse abajo en el marcador en el primer tiempo, no perdió la cabeza.

“Primero hay que felicitar a Ayacucho. Las autoridades en algún momento tendrán que equilibrar más el torneo. De ser una justa deportiva pasa a ser una injusta. Con todo el respeto que merece Ayacucho, hemos tenido que jugar tres partidos cuando hay diez puntos de diferencia, pero hemos aceptado. No lo dije durante el trascurso de los partidos porque me parecía decoroso y me parecía poco amable”, explicó Mosquera en conversación con GOLPERU.

“Hay que tomar en cuenta los méritos de los equipos como Cristal, que ha tenido 25 goles y diez puntos por encima del rival, pero aquí estamos, no hacemos queja, no perdemos desde el 3 de octubre, tenemos 15 partidos sin perder”.

“Hoy rescato que cuando estábamos perdiendo apareció Sporting Cristal. No hubo desespero, no hubo pelotas filtradas, pelotas arriba, jugamos al fútbol y es muy difícil. Hoy Cristal demostró categoría. Me encantó que no nos desesperemos y que no traicionemos la esencia por la cual estamos en una final”, agregó el DT celeste.

“Nos hacen un gol por algo que sucedió con nuestro arquero, pero no terminaron de justificar el gol. Tenían la pelota, pero no había riesgo. El gol viene con ayuda de nosotros”, finalizó Mosquera.