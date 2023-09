Stefano Peschiera sabe lo que es dejar en alto el nombre del país, ya que desde muy pequeño compite internacionalmente. El velerista nacional se animó a contarnos un poco sobre su historia, objetivos y preparación para estar dentro de los mejores en su deporte.

¿Cómo fueron tus primeros pasos en el deporte de vela?

Empecé en la vela a los 5 años, tal vez antes en el barco de madera de mi abuelo, ya que ahí me enseñaron a navegar. En verdad la vela es algo que viene pasando en mi familia por varias generaciones. Inicié de manera competitiva a los 7 años en la clase Optimist, que es la inicial, la juvenil.

¿Cómo van tus objetivos en este año?

En el 2023 tuve varios objetivos y el principal es el que falta en los Juegos Panamericanos. La idea es ir ahí a dar lo mejor posible y tratar de tener un buen resultado. El anterior fue clasificar a las Olimpiadas, lo que se dio. Para mí también era importante estar en el top 10 de los campeonatos de circuito mundial, lo cual he cumplido bastante bien en lo que va del año porque en todos he estado dentro del top o muy cerca.

¿Y cómo te sientes a poco de Santiago 2023 y París 2024 ?

Me siento bien a poco de los Panamericanos. Creo que soy al que más respeta la flota, soy considerado el favorito. Si bien no me gusta ser considerado así, estoy seguro de que si hacemos las cosas bien se nos dará un buen resultado. Para las Olimpiadas falta un año, pero no estoy nervioso y espero llegar lo mejor preparado posible.

¿Cómo te preparas para las competiciones?

Antes de las competencias trabajo técnicamente en el barco. Descubrí que era mejor estar más lucido de cabeza. Hoy en día, solo entreno en el agua las semanas previas a las competencias. El resto del tiempo estoy montando mucha bicicleta y yendo al gimnasio muy fuertemente. En lo mental, voy mucho al psicólogo deportivo que me ayuda con distintas técnicas para mejorar, madurar, salir adelante. Juego bastante ajedrez, por lo menos unas diez partidas al día. Son juegos rápidos, lo que me hace pensar y salir de situaciones con rapidez.

¿Cómo manejas el tema económico para competir?

¿Recibes apoyo del Estado y/o empresas privadas?

Soy cien por ciento independiente con mis gastos. De mi campaña me encargo yo y mis auspiciadores. He recibido apoyo del Estado peruano y si bien no ha sido constante, siempre ha existido y les debo todos mis resultados. Sin ellos tal vez no hubiera continuado en el deporte de la vela porque es caro. Agradecer a mis auspiciadores que son Redondos y Reebok Perú; sin ellos tampoco sería posible porque la verdad que la mayor parte del apoyo viene de ellos.

¿Cuál es tu sensación al representar a tu país?

Me siento muy honrado de representar al Perú, feliz y con una responsabilidad tremenda. Lo vengo haciendo desde que tengo 9 años, si bien estoy acostumbrado, siempre es lindo ver la bandera en la vela y saber que estás representando a todo un país. Conseguir tus objetivos y ver la felicidad de la gente es algo que no tiene precio.

¿Qué es lo más apasionante de la vela?

Considero que es la adrenalina a la hora de competir, normalmente son 65 competidores por cancha, con los que siempre hay roces, gritos. Compites directamente contra todo y sus decisiones influyen en las tuyas, uno debe estar todo el tiempo adaptándose. La demanda que genera lo vuelve tanto apasionante como reconfortante ante un buen resultado.