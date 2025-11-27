El peruano Stefano Peschiera volvió a poner la bandera nacional en lo más alto del deporte al ganar la medalla de oro en ILCA 7 de los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025. La competencia se desarrolló este jueves en la Bahía de Paracas, en la región Ica.

Peschiera, medallista olímpico de bronce en París 2024, lideró de principio a fin la prueba y obtuvo así su primer oro bolivariano, consolidando una temporada en la que ha mostrado un rendimiento sobresaliente.

¡𝗛𝗘́𝗥𝗢𝗘 𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟! 𝗢𝗥𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗦𝗧𝗘𝗙𝗔𝗡𝗢 𝗣𝗘𝗦𝗖𝗛𝗜𝗘𝗥𝗔 𝗘𝗡 𝗣𝗔𝗥𝗔𝗖𝗔𝗦 🥇🇵🇪⛵️



Stefano Peschiera volvió a dominar el mar y se consagró campeón bolivariano al ganar la medalla de oro en vela (Ilca 7) en los @JBolivarianos25. pic.twitter.com/ks75X6svQx — ipdperu (@ipdperu) November 27, 2025

Siete regatas impecables del abanderado del Team Perú

El velerista, abanderado del Team Perú en esta edición del evento, impuso su categoría en cada una de las siete regatas disputadas, ratificando su vigencia y fortaleza competitiva en la disciplina de vela.

En el podio lo acompañó su compatriota Renzo Sanguineti, quien se adjudicó la medalla de plata, mientras que el colombiano Andrey Quintero completó el tercer lugar.

Más medallas peruanas en vela

La jornada también dejó otros resultados positivos para la delegación nacional. En la modalidad Snipe mixto, la dupla compuesta por Ismael Muelle y María Gracia Vegas sumó la primera medalla de oro peruana en vela.

Asimismo, en ILCA 6, la olímpica Florencia Chiarella se impuso en su categoría, ampliando así la cosecha de triunfos para el equipo peruano.

Datos clave