Victoria fuera de la cancha. El Deportivo Sucre ganó el partido más importante. La Comisión Disciplinaria de la Liga Deportiva Provincial de Huancayo emitió en tiempo récord la Resolución N.° 002-2026-CDLDPH declarando procedente el reclamo presentado por el club azul, otorgándole los tres puntos con un contundente score de 3-0.

Los tres integrantes de la comisión coincidieron de manera unánime tras evaluar los elementos probatorios y antecedentes ocurridos durante la etapa provincial de la Copa Perú 2026. Con este fallo, Sucre vuelve al ruedo y se mete de lleno al cuadrangular final, mientras que Social Mantaro quedó eliminado sin tener participación directa en el reclamo.

Además, la resolución advierte al club Juventud Dos de Mayo de San Jerónimo de Tunán que, de reincidir en hechos similares consignados en las planillas de juego, podría ser inhabilitado hasta por dos años de futuras competencias.

Con la novela resuelta, la pelota volverá a rodar este domingo 31 de mayo en el estadio Vista Alegre de San Jerónimo de Tunán. El presidente de la Liga Provincial de Huancayo, Rosendo Campos, confirmó que no habrá suspensión y que la primera fecha se jugará con doblete.