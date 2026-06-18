La selección de Suiza mostró toda su contundencia en el segundo tiempo para derrotar por 4-1 a Bosnia y Herzegovina en el estadio Los Ángeles, por la segunda fecha del Grupo B de la Copa del Mundo 2026.

El equipo dirigido por Murat Yakin dominó las acciones desde el inicio, aunque encontró a un rival replegado que apostó por el contragolpe y logró mantener el empate sin goles hasta el descanso.

La resistencia bosnia se quebró a los 70 minutos con la aparición de Johan Manzambi, quien había ingresado desde el banco de suplentes y abrió el marcador con un remate imparable. La situación se complicó aún más para Bosnia a los 79 minutos, cuando el defensor Mahmic fue expulsado con tarjeta roja directa.

Con un hombre más, Suiza amplió la ventaja gracias a Rubín Vargas, quien definió con precisión tras una asistencia de Breel Embolo para colocar el 2-0.

En los minutos finales llegaron más emociones. Vargas desbordó por la derecha y asistió nuevamente a Manzambi para el 3-0 a los 89 minutos. Ya en el tiempo añadido, Mahmic descontó de cabeza tras un tiro de esquina para el 3-1, pero en la última acción del compromiso Granit Xhaka convirtió un penal y selló el definitivo 4-1.

Con este resultado, Suiza alcanzó los cuatro puntos en el Grupo B, mientras que Bosnia y Herzegovina se quedó con una sola unidad.