República Checa y Sudáfrica empataron 1-1 este jueves en un encuentro correspondiente a la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026.

El conjunto europeo abrió el marcador rápidamente gracias a Michal Sadilek, quien anotó a los cinco minutos de juego.

Sudáfrica consiguió la igualdad en el tramo final del compromiso. Teboho Mokoena convirtió de penal a los 83 minutos, luego de una mano de Pavel Suluc dentro del área sancionada por la árbitra estadounidense Tori Penso, la única mujer encargada de impartir justicia en la Copa del Mundo de 2026.

México y Corea del Sur buscan asegurar su clasificación

Con este resultado, la definición del Grupo A quedó en manos de México y Corea del Sur, que habían ganado sus respectivos partidos en la primera jornada.

México derrotó 2-0 a Sudáfrica, mientras que Corea del Sur venció por 2-1 a República Checa.

Ambos equipos se enfrentarán más tarde en Guadalajara. El ganador del encuentro asegurará de manera anticipada su clasificación a los dieciseisavos de final del torneo.