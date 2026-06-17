La selección de Portugal comenzó su participación en el Mundial 2026 con un empate 1-1 frente a República Democrática del Congo, en un partido disputado en el NRG Stadium de Houston por la primera jornada del Grupo K.

El conjunto dirigido por Roberto Martínez se adelantó apenas a los seis minutos con un cabezazo de Joao Neves, pero fue perdiendo protagonismo con el paso del encuentro y terminó cediendo puntos ante un rival que volvió a una Copa del Mundo después de 52 años.

Portugal comparte grupo con Colombia y Uzbekistán, por lo que el empate obliga al cuadro luso a reaccionar en sus próximos compromisos.

Joao Neves abrió el marcador con homenaje a Diogo Jota

Portugal comenzó con intensidad y encontró rápidamente el 1-0 gracias a Joao Neves, quien aprovechó un centro de Pedro Neto para vencer al portero congoleño.

El mediocampista del París Saint-Germain celebró mirando al cielo en homenaje al fallecido exinternacional portugués Diogo Jota.

Sin embargo, tras un prometedor arranque, el equipo europeo perdió profundidad y permitió que República Democrática del Congo creciera en el partido.

Wissa empató antes del descanso

La recompensa para el conjunto africano llegó en el quinto minuto del tiempo añadido del primer tiempo.

Yoane Wissa aprovechó un centro de Arthur Masuaku y, con un cabezazo, firmó el empate que desató la celebración de los aficionados congoleños presentes en Houston.

El gol evidenció las dificultades de Portugal para controlar el ritmo del encuentro y aumentar la velocidad de circulación del balón.

Cristiano Ronaldo no pudo marcar en su sexto Mundial

En la segunda mitad, Roberto Martínez movió el banquillo con los ingresos de Francisco Conceiçao, Rafael Leao, Nelson Semedo y Gonçalo Ramos.

No obstante, Portugal continuó mostrando poca claridad en ataque.

Cristiano Ronaldo, que disputa su sexta Copa del Mundo, dispuso de dos oportunidades claras generadas por Conceiçao, pero no logró conectar los remates.

La ocasión más peligrosa para los africanos la protagonizó Cédric Bakambu, cuyo disparo se estrelló en el poste poco después del descanso.

RD Congo rozó la victoria

El equipo dirigido por Sébastien Desabre mantuvo el orden defensivo y aprovechó los espacios para generar peligro mediante el contragolpe.

Bakambu volvió a disponer de otra ocasión clara a los 77 minutos, aunque tampoco logró concretarla.

El empate dejó mejores sensaciones en República Democrática del Congo, mientras que Portugal deberá mejorar su rendimiento para no comprometer su clasificación.