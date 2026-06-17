Lionel Messi volvió a agrandar su legado con la selección argentina. El delantero anotó tres goles en la victoria frente a Argelia y consiguió el primer hat-trick de su carrera en una Copa del Mundo.

La actuación del capitán albiceleste le permitió alcanzar los 16 goles en Mundiales e igualar al alemán Miroslav Klose como máximo goleador histórico del torneo.

El rosarino logró la marca a los 38 años, durante su sexta participación mundialista y más de dos décadas después de debutar con la selección absoluta.

El undécimo triplete con Argentina

Aunque Messi ya había firmado diez tripletes con la camiseta argentina, nunca había conseguido marcar tres goles en un mismo partido de una Copa del Mundo.

Su primer hat-trick con la Albiceleste se produjo en febrero de 2012 frente a Suiza. Posteriormente repitió la hazaña ante Brasil, Guatemala, Panamá, Ecuador, Haití, Bolivia, Estonia, Curazao y nuevamente Bolivia.

El conseguido frente a Argelia representa el undécimo triplete de su carrera con la selección argentina y el primero en el escenario más importante del fútbol.

Alcanzó a Miroslav Klose

Los tres goles anotados en Kansas City permitieron a Messi alcanzar las 16 anotaciones en Copas del Mundo, igualando el registro que mantenía en solitario el alemán Miroslav Klose.

La nueva marca consolida al capitán argentino como uno de los futbolistas más importantes en la historia del torneo.

Además, Argentina inició con autoridad la defensa del título obtenido en Qatar 2022.

Messi mantiene vivo el sueño del bicampeonato

El rendimiento mostrado por el atacante del Inter Miami confirma que continúa siendo una de las principales figuras del fútbol mundial.

A sus 38 años, Messi mantiene intacta su ambición de conquistar un nuevo título con Argentina y convertirse en bicampeón del mundo.

Su actuación ante Argelia reforzó las expectativas de una selección que aspira nuevamente a pelear por el trofeo.

Los 11 tripletes de Messi con Argentina

Suiza (2012)

Brasil (2012)

Guatemala (2013)

Panamá (Copa América 2016)

Ecuador (Eliminatorias 2017)

Haití (2018)

Bolivia (2021)

Estonia (2022)

Curazao (2023)

Bolivia (2024)

Argelia (Mundial 2026)