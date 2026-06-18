Jude Bellingham hizo historia con la selección de Inglaterra al convertirse en el futbolista europeo más joven en disputar cuatro grandes torneos internacionales de selecciones.

El mediocampista, titular y autor de uno de los goles en la victoria inglesa ante Croacia, alcanzó el registro con 22 años y 353 días, superando la marca establecida apenas cuatro días antes por el alemán Jamal Musiala, quien llegó a esa cifra con 23 años y 108 días.

Cuatro torneos antes de los 23 años

Bellingham debutó con la selección absoluta de Inglaterra en noviembre de 2020, durante un partido amistoso frente a Irlanda del Norte.

Desde entonces, el jugador ha participado en cuatro grandes competiciones internacionales:

Eurocopa 2020.

Mundial de Qatar 2022.

Eurocopa 2024.

Mundial 2026.

La precocidad y regularidad del futbolista inglés le han permitido ingresar a una selecta lista de jugadores europeos con presencia en cuatro grandes torneos antes de cumplir los 25 años.

Los cinco europeos más jóvenes en alcanzar la marca

Según datos difundidos por EFE, este es el ranking de los futbolistas europeos más jóvenes en disputar cuatro grandes torneos:

Jude Bellingham (Inglaterra): 22 años y 353 días. Jamal Musiala (Alemania): 23 años y 108 días. Pedri (España): 23 años y 202 días. Jeremy Doku (Bélgica): 24 años y 19 días. Michael Owen (Inglaterra): 24 años y 182 días.