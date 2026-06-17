Como millones de aficionados mexicanos, José Luis Herrera Lizalde soñó durante años con volver a ver una Copa del Mundo en su país.

A sus 37 años, el coleccionista no pudo vivir el Mundial de México 1986, pero durante más de dos décadas alimentó su pasión por el fútbol con álbumes, camisetas, balones y recuerdos de distintas ediciones del torneo.

Ahora, con el Mundial 2026, está a punto de cumplir uno de sus mayores anhelos: asistir por primera vez a partidos de una Copa del Mundo.

Conseguir entradas fue más difícil de lo esperado

Pese a celebrarse parcialmente en México, obtener boletos no resultó sencillo.

Luego de quedar fuera de varios sorteos de la FIFA, logró asegurar una entrada para un partido en Los Ángeles gracias a un amigo.

Semanas después consiguió otro boleto para los octavos de final del 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, donde espera ver a la selección mexicana.

“Yo pensaba que siendo acá iba a ser una tarea muy fácil y creo que ha sido la más difícil”, relató.

Una tradición compartida con su tía Paty

La pasión por los álbumes Panini comenzó en 2002 y se convirtió en una tradición junto a su tía Paty.

Ambos compraban sobres, intercambiaban estampas repetidas y buscaban las faltantes en mercados y puestos especializados.

Tras el fallecimiento de su tía, José Luis conservó parte de la colección y hoy guarda incluso listas escritas por ella.

“Cuando ella murió, sus hermanas me preguntaron si quería conservar los álbumes”, recuerda.

La pasión continúa con su sobrino Matías

Actualmente, la tradición sigue viva gracias a Matías, su sobrino de ocho años.

Aunque el menor no era un apasionado del fútbol, comenzó a llenar su propio álbum y convirtió la búsqueda de estampas en una actividad familiar.

Después de meses de intercambios, solo falta una estampa para completar la colección del niño.

“Hay un momento donde estamos todos en la mesa, abriendo y acomodando”, cuenta José Luis.

Un sueño que nació frente al trofeo

Entre sus objetos más preciados se encuentran fotografías tomadas junto al trofeo de la Copa del Mundo.

La primera imagen la consiguió en 2006 y, desde entonces, se fijó una meta clara: asistir a un Mundial.

Dos décadas después, el sueño está por hacerse realidad.

Además de álbumes, su colección incluye camisetas, réplicas de balones históricos, figuras, rompecabezas y modelos de Lego inspirados en el torneo.

“Mientras yo pueda y me siga gustando el fútbol, seguirán llegando cosas”, asegura.