La surfista nacional Camila Sanday de Máncora obtuvo el segundo lugar en el campeonato “Floripa Pro”, primera fecha del circuito catarinense de surf profesional, realizado en Praia da Joaquina, Florianópolis.

Sanday, que pertenece a las bases del Circuito Semillero Olas Perú, disputó la final contra la reconocida atleta del Tour WSL, Taina Hinckel, quien es actualmente una de las máximas representantes del surfing brasileño femenino.

SE SIENTE ORGULLOSA

“Quiero felicitar a todas las chicas que tuvieron un nivel súper alto y a Taina Hinckel por ganar el evento! Me divertí un montón y me llevo mucho aprendizaje . Gracias al mar, al universo, a mi familia, amigos y a todos los que me apoyan!, aseveró la surfista mancoreña Camila Sanday.

Cabe mencionar, que la peruana se encuentra entrenando y compitiendo en Brasil, donde se prepara para el próximo QS1000 en Río de Janeiro antes de retornar a Perú.