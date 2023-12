Tras tres días de competencia en el balneario de Máncora se llevó a cabo la 5ta fecha del Circuito Nacional de Surf 2023 “Todos en la misma Ola” que organizó la Federación Nacional de Tabla.

En dicho certamen deportivo hubo condiciones complicadas por los fuertes oleajes pero que no obstáculo para el avance del mismo evento donde le pequeño mancoreño Jacob Valdiviezo se alzó con el título en la categoría Sub 8.

RESULTADOS

Otros resultados fueron la de Facundo Castañeda, quien se alzó con el título en la Sub 12 y Sub 14 en varones, representando a Máncora; mientras la también mancoreña Catalina Zariquiey fue campeona en la Sub 14 y Sub 16 en damas.

El surfista Raúl Ríos resultó campeón en la categoría Open varones y dejó nuevamente en alto al distrito de Máncora. Otros resultados fueron lo de Piccolo Clemente (Huancahaco) que campeonó en Longboard varones, y Ana Camila Kaspar campeona Longboard damas.

Finalmente Tomás Tudela Chiozza en Open Varones y Sofía Artieda y Arena Rodríguez fueron campeonas en Open damas.