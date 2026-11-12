El Arequipa Karting Club (AKC), presidido por Diego Bustinza Martínez, anunció que sus pilotos dejarán de pagar por los entrenamientos y el alquiler de la pista del Kartódromo Cerro Juli, al cuestionar que estos cobros estarían destinados a un supuesto mantenimiento que no se refleja en mejoras operativas ni de seguridad.

El club informó que el 12 de octubre sostuvo una reunión presencial con representantes del Consejo Regional del Deporte y padres de deportistas, con el propósito de establecer una mesa de trabajo. Posteriormente, el 20 de octubre presentó ante el Instituto Peruano del Deporte (IPD) un pliego formal de requerimientos para garantizar la seguridad, continuidad y mantenimiento adecuado del principal escenario del kartismo arequipeño.

Entre sus demandas, los deportistas exigen que los derechos de participación, uso de pista y conceptos administrativos se establezcan mediante tarifas reglamentadas y técnicamente justificadas. Asimismo, rechazan los cobros que consideran arbitrarios o desproporcionados y solicitan que la administración del kartódromo garantice transparencia económica y condiciones adecuadas para la práctica deportiva.

Ante la falta de solución a sus reclamos, la totalidad de los pilotos acordó suspender definitivamente los pagos a la administración actual. El AKC señaló que las inversiones y trabajos que necesita el circuito serán gestionados mediante una nueva vía administrativa, con procedimientos transparentes y sujetos a fiscalización.

Como consecuencia de este conflicto, la fecha del campeonato regional programada para el domingo 15 de noviembre quedó paralizada por decisión de los pilotos arequipeños. Sin embargo, el club manifestó su disposición para retomar las competencias y propuso a la organización reprogramar la jornada para el domingo 29 de noviembre.

El Arequipa Karting Club solicitó una reunión urgente con la alta dirección del Consejo Regional del Deporte del IPD para alcanzar acuerdos y evitar mayores perjuicios a los jóvenes deportistas, así como la paralización de las siguientes fechas del calendario 2027.