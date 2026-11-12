El entrenador Lionel Scaloni renovó su contrato como seleccionador de Argentina hasta el Mundial de 2030, que se celebrará principalmente en España, Portugal y Marruecos. La continuidad del técnico fue anunciada este jueves 12 de noviembre por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), durante una conferencia de prensa en Buenos Aires.

Scaloni, quien llevó a la Albiceleste a conquistar el Mundial de Qatar 2022 y alcanzar el subcampeonato en la Copa del Mundo de 2026, seguirá al frente del equipo nacional durante el próximo ciclo mundialista.

“Es un día muy especial para toda la familia del Fútbol Argentino, vamos a anunciar la continuidad de Lionel Scaloni al frente del cuerpo técnico de la Selección Argentina”, anunció Claudio Tapia, presidente de la AFA, ante los medios de comunicación.

Lionel Scaloni agradece a la AFA tras renovar su contrato

Durante la conferencia, el entrenador agradeció a Claudio Tapia “y todo el mundo de la AFA” por la confianza depositada en su trabajo y expresó su satisfacción por continuar al mando de la selección.

“Es lo que queríamos todos en este momento”, manifestó Scaloni, al confirmar el acuerdo que permitirá extender su gestión hasta 2030.

El técnico, de 48 años, continuará con el proceso que comenzó en 2018, cuando asumió la conducción del combinado argentino y posteriormente consiguió títulos internacionales, entre ellos el campeonato mundial de 2022.

La renovación comprende el periodo 2027-2030, según precisó la AFA, y llega después de que el entrenador expresara dudas sobre su continuidad tras perder la final del Mundial de 2026 frente a España.

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Argentina apuesta por Scaloni para el Mundial 2030

La decisión de la AFA busca dar continuidad al proyecto deportivo que permitió a Argentina regresar a los primeros lugares del fútbol internacional.

Bajo la dirección de Scaloni, la selección conquistó el Mundial de Qatar 2022 y las Copas América de 2021 y 2024. Además, alcanzó la final de la Copa del Mundo de 2026, disputada en Estados Unidos, México y Canadá, en la que cayó ante España.

Con su nuevo contrato, Scaloni podrá dirigir a Argentina en tres Mundiales consecutivos: 2022, 2026 y 2030, un registro inédito para un entrenador de la Albiceleste, según destacó la FIFA.

Scaloni afrontará una nueva etapa sin Lionel Messi

El próximo ciclo mundialista también estará marcado por la renovación del plantel argentino, después del retiro de Lionel Messi de la selección nacional tras el Mundial de 2026.

Scaloni adelantó que esta nueva etapa permitirá incorporar futbolistas jóvenes y fortalecer el equipo de cara a los próximos torneos internacionales.

El entrenador tendrá como principales desafíos la preparación para la siguiente Copa América, las Eliminatorias sudamericanas y la Copa del Mundo de 2030.

La continuidad del cuerpo técnico permitirá mantener una estructura de trabajo que ha acompañado a Argentina durante los últimos años, aunque se esperan cambios progresivos en la conformación del plantel.