El Estadio Alberto Gallardo vivirá una jornada especial esta tarde (desde las 3:30 p. m.). Hoy, el Sporting Cristal vs. Alianza Lima no solo se tratará de la nueva edición del llamado clásico moderno, sino que estará en juego la posibilidad de subir a la punta del Torneo Clausura y seguir con vida de cara al título Nacional.
Con las derrotas de Sport Huancayo y del Deportivo Garcilaso, tanto celestes como blanquiazules tienen la chance de ubicarse en lo más alto de la clasificación: únicamente necesitan el triunfo para pegar el salto. Una paridad los alejará y beneficiará a Universitario, que posee las probabilidades más altas de éxito.
Así va la tabla del Torneo Clausura
En pleno desarrollo de la fecha 14 del Torneo Clausura, así marcha la tabla de posiciones.
|#
|Equipos
|PJ
|PG
|PE
|PP
|PTS.
|DIF.
|1.
|Sport Huancayo
|14
|9
|1
|4
|28
|+6
|2.
|Universitario
|13
|8
|3
|2
|27
|+9
|3.
|Sporting Cristal
|13
|8
|1
|4
|25
|+11
|4.
|Deportivo Garcilaso
|14
|8
|1
|5
|25
|+11
|5.
|Melgar
|13
|7
|4
|2
|25
|+10
|6.
|Juan Pablo II
|14
|7
|4
|3
|25
|+9
|7.
|Alianza Lima
|13
|7
|4
|2
|25
|+8
|8.
|Alianza Atlético
|14
|8
|1
|5
|25
|0
|9.
|Cusco FC
|13
|7
|0
|6
|21
|+5
|10.
|Sport Boys
|13
|6
|3
|4
|21
|+5
|11.
|Atlético Grau
|14
|5
|3
|6
|18
|-4
|12.
|Cienciano
|14
|5
|2
|7
|17
|-2
|13
|Comerciantes Unidos
|13
|3
|4
|6
|13
|-1
|14.
|Los Chankas
|13
|3
|3
|7
|12
|-15
|15.
|FC Cajamarca
|14
|3
|2
|9
|11
|-11
|16.
|ADT
|14
|2
|4
|8
|10
|-13
|17.
|CD Moquegua
|14
|2
|4
|8
|10
|-14
|18.
|UTC
|14
|1
|2
|11
|5
|-14
Resultados de la fecha 14 del Torneo Clausura
Por ahora, estos son los partidos que ya se jugaron en el Torneo Clausura:
- Juan Pablo II 2-0 Sport Huancayo
- ADT 2-0 CD Moquegua
- FC Cajamarca 1-3 UTC
- Alianza Atlético 3-2 Deportivo Garcilaso
- Cienciano 3-0 Atlético Grau
Los duelos pendientes:
- 29-10: Los Chankas vs. Cusco FC (1:00 p. m.)
- 29-10: Sporting Cristal vs. Alianza Lima (3:30 p. m.)
- 29-10: Melgar vs. Comerciantes Unidos (7:30 p. m.)
- 04-11: Universitario vs. Sport Boys (8:30 p. m.)