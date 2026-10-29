El Estadio Alberto Gallardo vivirá una jornada especial esta tarde (desde las 3:30 p. m.). Hoy, el Sporting Cristal vs. Alianza Lima no solo se tratará de la nueva edición del llamado clásico moderno, sino que estará en juego la posibilidad de subir a la punta del Torneo Clausura y seguir con vida de cara al título Nacional.

Con las derrotas de Sport Huancayo y del Deportivo Garcilaso, tanto celestes como blanquiazules tienen la chance de ubicarse en lo más alto de la clasificación: únicamente necesitan el triunfo para pegar el salto. Una paridad los alejará y beneficiará a Universitario, que posee las probabilidades más altas de éxito.

Así va la tabla del Torneo Clausura

En pleno desarrollo de la fecha 14 del Torneo Clausura, así marcha la tabla de posiciones.

# Equipos PJ PG PE PP PTS. DIF. 1. Sport Huancayo 14 9 1 4 28 +6 2. Universitario 13 8 3 2 27 +9 3. Sporting Cristal 13 8 1 4 25 +11 4. Deportivo Garcilaso 14 8 1 5 25 +11 5. Melgar 13 7 4 2 25 +10 6. Juan Pablo II 14 7 4 3 25 +9 7. Alianza Lima 13 7 4 2 25 +8 8. Alianza Atlético 14 8 1 5 25 0 9. Cusco FC 13 7 0 6 21 +5 10. Sport Boys 13 6 3 4 21 +5 11. Atlético Grau 14 5 3 6 18 -4 12. Cienciano 14 5 2 7 17 -2 13 Comerciantes Unidos 13 3 4 6 13 -1 14. Los Chankas 13 3 3 7 12 -15 15. FC Cajamarca 14 3 2 9 11 -11 16. ADT 14 2 4 8 10 -13 17. CD Moquegua 14 2 4 8 10 -14 18. UTC 14 1 2 11 5 -14

Resultados de la fecha 14 del Torneo Clausura

Por ahora, estos son los partidos que ya se jugaron en el Torneo Clausura:

Juan Pablo II 2-0 Sport Huancayo

2-0 Sport Huancayo ADT 2-0 CD Moquegua

2-0 CD Moquegua FC Cajamarca 1-3 UTC

Alianza Atlético 3-2 Deportivo Garcilaso

3-2 Deportivo Garcilaso Cienciano 3-0 Atlético Grau

Los duelos pendientes: