Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura. (Foto: Composición Correo)
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura. (Foto: Composición Correo)

El Estadio Alberto Gallardo vivirá una jornada especial esta tarde (desde las 3:30 p. m.). Hoy, el Sporting Cristal vs. Alianza Lima no solo se tratará de la nueva edición del llamado clásico moderno, sino que estará en juego la posibilidad de subir a la punta del Torneo Clausura y seguir con vida de cara al título Nacional.

Con las derrotas de Sport Huancayo y del Deportivo Garcilaso, tanto celestes como blanquiazules tienen la chance de ubicarse en lo más alto de la clasificación: únicamente necesitan el triunfo para pegar el salto. Una paridad los alejará y beneficiará a Universitario, que posee las probabilidades más altas de éxito.

Así va la tabla del Torneo Clausura

En pleno desarrollo de la fecha 14 del Torneo Clausura, así marcha la tabla de posiciones.

#EquiposPJPGPEPPPTS.DIF.
1.Sport Huancayo1491428+6
2.Universitario1383227+9
3.Sporting Cristal1381425+11
4.Deportivo Garcilaso1481525+11
5.Melgar1374225+10
6.Juan Pablo II1474325+9
7.Alianza Lima1374225+8
8.Alianza Atlético14815250
9.Cusco FC1370621+5
10.Sport Boys1363421+5
11.Atlético Grau1453618-4
12.Cienciano1452717-2
13Comerciantes Unidos1334613-1
14.Los Chankas1333712-15
15.FC Cajamarca1432911-11
16.ADT1424810-13
17.CD Moquegua1424810-14
18.UTC1412115-14

Resultados de la fecha 14 del Torneo Clausura

Por ahora, estos son los partidos que ya se jugaron en el Torneo Clausura:

  • Juan Pablo II 2-0 Sport Huancayo
  • ADT 2-0 CD Moquegua
  • FC Cajamarca 1-3 UTC
  • Alianza Atlético 3-2 Deportivo Garcilaso
  • Cienciano 3-0 Atlético Grau

Los duelos pendientes:

  • 29-10: Los Chankas vs. Cusco FC (1:00 p. m.)
  • 29-10: Sporting Cristal vs. Alianza Lima (3:30 p. m.)
  • 29-10: Melgar vs. Comerciantes Unidos (7:30 p. m.)
  • 04-11: Universitario vs. Sport Boys (8:30 p. m.)

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