Daniella Rosas tocó el mar de Tokio 2020 este sábado. La campeona Panamericana de surf soñaba con conseguir la clasificación directa a la fase 2 como sus compatriotas Miguel Tudela y Lucca Mesinas, pero no lo consiguió. Quedó cuarta en su serie y tendrá que disputar el repechaje.

La peruana compitió con la estadounidense Carisa Moore, la portuguesa Teresa Bonvalot yu la ecuatoriana Dominic Baraona. La americana fue quien se llevó el ‘heat’ y clasificó, junto a la europea, a la siguiente etapa de manera directa.

“Yo creo que no importa por dónde avances, la cosa es que avances. Ir a repechaje es una oportunidad más. Siempre voy a dar todo de mí y espero pasar el ‘heat’ que va a ser superdifícil. Va a ser la última oportunidad que tendremos en las olimpiadas y no me gustaría irme tan temprano”, dijo Daniella luego de su participación.

“El equipo peruano de surf tiene un nivel alto y espero que nos vaya super bien en el siguiente round. Lucca (Mesinas) y Miguel (Tudela) pasaron y estoy super feliz por ellos. Ahora le toca a Sofía (Mulanovich)”, agregó la peruana.

La ronda dos del repechaje donde competirá Daniella se disputará esta misma noche. Iniciará a las 3 p.m., hora de Tokio, 1 a.m. hora peruana.

Joven tablista de 19 años de edad. Ganadora de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Quedo en el 4to puesto del ISA World Surfing Games 2021 disputado en El Salvador.