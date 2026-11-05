La convocatoria de la selección peruana para el partido amistoso ante Bolivia contará con tres representantes del FBC Melgar. El entrenador Mano Menezes incluyó en su lista a los futbolistas rojinegros Matías Lazo, Matías Zegarra y Jhonny Vidales, quienes tendrán la oportunidad de vestir la camiseta nacional en la próxima fecha FIFA de noviembre.
El encuentro internacional se disputará el viernes 13 de noviembre, desde las 20:00 horas, en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, en Lima. El compromiso servirá como parte de la preparación del combinado nacional y permitirá al comando técnico evaluar a nuevos jugadores del medio local.
A los tres futbolistas de Melgar se suma Francesco Andrealli, quien llega desde el fútbol italiano. La convocatoria también está integrada por una base de jugadores que militan en el campeonato peruano.
De esta manera, Melgar aporta tres futbolistas al combinado patrio, reflejo de la presencia de sus jugadores en el ámbito nacional. Lazo, Zegarra y Vidales buscarán aprovechar esta oportunidad para ganarse un lugar y responder a la confianza del entrenador en el amistoso frente al seleccionado boliviano.
LISTA DE CONVOCADOS
Arqueros
* Pedro Gallese - Deportivo Cali (COL)
* Diego Romero - Universitario
* Matías Córdova - Comerciantes Unidos
Defensas
* Alfonso Barco - Rijeka (CRO)
* Erick Noriega - Gremio (BRA)
* Fabio Gruber - FSV Mainz 05 (ALE)
* Marco Huamán - Alianza Lima
* Marcos López - FC Copenhagen (DIN)
* Matías Lazo - FBC Melgar
* Matías Zegarra - FBC Melgar
Mediocampistas
* Andy Polo - Universitario
* Erinson Ramírez - Juan Pablo II
* Francesco Andrealli - Como 1907 (ITA)
* Jairo Vélez - Alianza Lima
* Jesús Pretell - LDU (ECU)
* Oslimg Mora - Sport Boys
* Rodrigo Vilca - Comerciantes Unidos
* Wilder Cartagena - Orlando City (USA)
* Yoshimar Yotún - Sporting Cristal
Delanteros
* Adrián Ugarriza - Hapoel Beer Sheva (ISR)
* Bassco Soyer - Gil Vicente (POR)
* Gianluca Lapadula - Universitario
* Jhonny Vidales - FBC Melgar
* Luis Iberico - Sporting Cristal
* Maxloren Castro - Sporting Cristal
* Piero Magallanes - Sport Huancayo