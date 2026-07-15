Inglaterra espera una semifinal “intensa y emocional” ante Argentina, en el que es uno de los “grandes” clásicos de la Copa del Mundo, dijo este martes el seleccionador de los Tres Leones, Thomas Tuchel. A un día de enfrentar al conjunto albiceleste, Tuchel prefirió no detenerse en los episodios históricos entre ambas selecciones, ya que considera que el propio partido ya carga con suficiente tensión e importancia por sí mismo.

Como se conoce, los choques entre argentinos e ingleses han estado marcados por momentos icónicos, como la Mano de Dios y el Gol del Siglo de Diego de Maradona en la victoria argentina por 2-1 en cuartos de final de México 1986, pero la rivalidad ha trascendido el terreno de juego, como ocurrió con la Guerra de las Malvinas en 1982.

“Es una gran rivalidad, dos grandes naciones del fútbol. Todo el que ama el fútbol y sigue el Mundial sabe de esto y de lo que implica. Son dos grandes naciones futbolísticas; esperamos un partido intenso y emotivo, con muchos cambios de circunstancias”, dijo Tuchel en la rueda de prensa previa al encuentro del miércoles en Atlanta.

“Mi cuerpo técnico y yo, entre nosotros, no hablamos de los acontecimientos históricos. No hablamos de los momentos icónicos. El partido en sí ya es lo bastante icónico y la tensión es lo suficientemente grande”, agregó.

El entrenador alemán reconoció el “tamaño del obstáculo” que representa Argentina para meter a los Tres Leones en su primera final mundialista en sesenta años. También sostuvo que los argentinos “no se asustan cuando van atrás en el marcador”, por lo que son un conjunto muy competitivo que lo tiene todo, pues contempla un juego por centro, defensa.

“Nos preparamos para la mejor versión de Argentina. Esperamos, deseamos y exigimos lo mejor de nosotros mismos mañana para un gran partido de fútbol. Creo que a todos los equipos del mundo se les puede ganar”, expresó.

SOBRE LIONEL MESSI

Tuchel también tuvo palabras elogiosas para Lionel Messi, quien a los 39 años es el goleador del torneo junto al francés Kylian Mbappé, ambos con ocho tantos.

“Ya no quedan palabras para este tipo de logro, para la responsabilidad y la calidad que vuelve a demostrar en este torneo. Es simplemente un líder y el jugador clave”, afirmó.

Sobre su propio equipo, destacó el crecimiento defensivo a lo largo del Mundial, aunque admitió que deben mejorar la creación y la aceleración en ataque. “Me gusta el cambio de energía en nuestro grupo. Siento a los jugadores muy entusiasmados, muy ambiciosos para esta semifinal. Nadie está satisfecho, y esa es exactamente la mezcla adecuada para ofrecer el rendimiento que necesitamos mañana”, manifestó.

GANADOR SE ENFRENTA A ESPAÑA

El ganador de este partido, Argentina vs. Inglaterra, se enfrentará en la final del domingo a España, que derrotó 2-0 a Francia este martes 14 de julio. Así también, el entrenador no solo se sorprendió, sino que también felicitó al conjunto de España por conseguir este pase.

El DT alemán confirmó, además, que todo el plantel está disponible para la semifinal, incluido el mediocampista Declan Rice, que dejó el partido de cuartos ante Noruega por secuelas de una enfermedad. Las únicas bajas son el volante Jordan Henderson, por lesión, y el lateral Jarell Quansah, por suspensión.