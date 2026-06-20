Las selecciones de Túnez y Japón cerrarán la jornada de este sábado 20 de junio en el Mundial 2026 con un enfrentamiento que puede resultar decisivo en la lucha por la clasificación.

Ambos equipos llegan con la intención de sumar tres puntos que les permitan acercarse a los octavos de final.

¿A qué hora juega Túnez vs. Japón?

País Hora Perú 11:00 p.m. Colombia 11:00 p.m. Ecuador 11:00 p.m. Bolivia 12:00 a.m. Venezuela 12:00 a.m. Chile 12:00 a.m. Argentina 1:00 a.m. Uruguay 1:00 a.m. Túnez 5:00 a.m. Japón 7:00 a.m.

¿Dónde ver Túnez vs. Japón EN VIVO?

El partido será transmitido por DSports y también estará disponible mediante la plataforma DGO.

Un duelo de estilos diferentes

Túnez buscará aprovechar su solidez defensiva y disciplina táctica para controlar el encuentro.

Japón, por su parte, intentará imponer su velocidad, intensidad y capacidad técnica, características que lo han convertido en uno de los equipos más competitivos de Asia.

Datos clave

Partido: Túnez vs. Japón.

Competencia: Mundial 2026.

Fecha: Sábado 20 de junio.

Hora en Perú: 11:00 p.m.

Transmisión: DSports y DGO.