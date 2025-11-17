Alcanza la Gloria. “Abraza tu clima que te hará campeón” dijo el DT Jesús “Chasqui” Álvarez y cumplió su promesa. Fiesta grande entre los cerreños por el título logrado por el Unión Minas Centromin Pasco al vencer a un gran equipo, Anba Perú de Puno, 5 a 4 en penales.

El partido había culminado con el marcador en blanco, entonces se fueron a los penales y es ese tramo emocionante se consigue la hazaña, tras una semana llena de incertidumbres.

El duelo definitorio arrancó con mucho poder ofensivo de ambos equipos con Unión Minas orientado por Jesús “Chasqui” Álvarez a no perder y Anba Perú con su técnico Luis “Puchito” Flores a no ceder.

Durante los 10 primeros minutos parejo en defensa y ataque. A los 17 minutos la más clara: solo José Bellota pierde un gol, pero el golero cerreño de buena actuación tuvo que volar para evitar la caída de su arco.

Otra vez el conjunto “morado” en gran combinación Alberto Vela y Remi Luque casi llega el gol.

En la segunda mitad a los 61 minutos en un ataque cerreño Jean Barrueta solo dentro del área se enreda y desperdicia una clara ocasión.

Seguía buscando el gol Unión Minas y en un tiro libre del zurdo Eduardo Chávez dentro del área Jean Barrueta cabecea, pero el golero del Anba Perú José Ángles contiene muy bien ubicado.

Termina el partido con el 0 a 0 y se van a los penales. El juez principal Augusto Menéndez autoriza la ejecución de los penales y anotan por Unión Minas Minzum Quina, Jean Barrueta, Baryan Ormeño, Rodrigo Cangahuala y Eduardo Chávez y para Anba Perú Pedro Zúñiga, Gerardo Cabanillas, Diego Angles y Alberto Vela.

Unión Minas asciende a la Liga 2 y Anba Perú jugará contra Estudiantil CNI de Iquitos y el ganador también asciende a la Liga 2.