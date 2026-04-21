El Club Universitario de Deportes anunció oficialmente la salida del técnico español Javier Rabanal, quien dejó de ser entrenador del primer equipo tras un acuerdo alcanzado con la directiva del club.

La institución crema comunicó la decisión mediante un pronunciamiento oficial dirigido a la opinión pública y a su hinchada.

“El Club Universitario de Deportes informa a la opinión pública y a la hinchada crema que, tras una reunión sostenida entre la Administración y el profesor Javier Rabanal, se acordó que su etapa como entrenador frente al primer equipo terminó”, señaló el club en su comunicado.

📃 Comunicado a la opinión pública: pic.twitter.com/Uf9l7zrrgW — Universitario (@Universitario) April 21, 2026

Club agradeció el trabajo del entrenador

En el mismo documento, la institución expresó su reconocimiento al trabajo realizado por el estratega y su equipo técnico durante su permanencia en el club.

“Agradecemos a Javier Rabanal y a su comando técnico por el profesionalismo demostrado durante su etapa en la institución, y les deseamos éxitos en sus próximos desafíos personales y profesionales”, agregó el comunicado.

La salida del técnico se produce en medio del desarrollo del Torneo Apertura, en el que Universitario se encuentra disputando las primeras jornadas del campeonato.

Jorge Araujo asumirá de forma interina

El club también informó que Jorge ‘Coco’ Araujo asumirá la conducción del primer equipo de manera interina.

El entrenador se hará cargo del plantel desde el martes 21 de abril, y dirigirá el encuentro programado ante Deportivo Garcilaso, correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura.

“De manera interina, Jorge Araujo asumirá la conducción del primer equipo a partir de hoy martes 21 de abril para los próximos encuentros”, precisó el club.

Asimismo, Universitario indicó que en los próximos días comunicará oficialmente la designación del nuevo cuerpo técnico que asumirá la dirección del equipo.