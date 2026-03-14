El delegado de Universitario de Deportes, Martín Kohatsu, anunció que el área legal del club presentará diversos reclamos ante la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol, luego de las sanciones impuestas al futbolista Jairo Concha y al entrenador Javier Rabanal, quienes recibieron castigos de dos y cuatro fechas, respectivamente.

A través de su cuenta en X, Kohatsu señaló que el club presentará todas las acciones pendientes durante los próximos días y que esperan sanciones similares a las aplicadas recientemente. Entre las denuncias que preparan los cremas se incluiría una contra el delantero Paolo Guerrero, jugador de Alianza Lima.

El directivo respondió así a un hincha que cuestionó por qué el club no había denunciado antes a los seguidores blanquiazules que provocaron al técnico Juan Reynoso en el estadio de Matute. Kohatsu explicó que anteriormente existía un criterio disciplinario que impedía presentar ese tipo de reclamos, pero que esta interpretación cambió recientemente.

Asimismo, afirmó que el club no busca confrontar con otros equipos, sino garantizar que las decisiones se tomen con equidad.