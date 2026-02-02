Universitario de Deportes debutó con una victoria en la Liga 1 2026 tras imponerse por 2-0 al ADT en el Estadio Monumental de Ate, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Torneo Apertura.

Más de 50 mil hinchas se dieron cita en el coloso crema para alentar al equipo en el inicio de su camino rumbo al tetracampeonato, en un partido que comenzó con un rival ordenado.

Durante el primer tiempo, el conjunto merengue tuvo mayor posesión del balón, aunque ADT que mostró solidez defensiva. La resistencia del equipo tarmeño mantuvo el marcador en blanco hasta el descanso.

En el complemento, Universitario encontró la eficacia que le había faltado. A los 55 minutos, Álex Valera abrió el marcador con un certero cabezazo tras un preciso centro de Jairo Concha, quien volvió a ser clave dos minutos después al asistir a Martín Pérez Guedes para el segundo tanto, también de cabeza .

Con la ventaja, el equipo crema controló el partido sin mayores sobresaltos, mientras que ADT no logró generar una reacción clara. En la próxima jornada, Universitario visitará a Cusco FC y ADT recibirá a Sport Boys.