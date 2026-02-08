Universitario de Deportes y Cusco FC igualaron 1-1 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en partido correspondiente a la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

El encuentro fue intenso y disputado, con el conjunto crema cerca de llevarse los tres puntos en la altura, pero un gol en los minutos finales impidió su victoria.

El marcador se abrió a los 58 minutos del segundo tiempo, cuando Alex Valera apareció en el área para definir con un remate cruzado tras la asistencia de José Carabalí.

Con la ventaja, Universitario controló el desarrollo del partido y parecía asegurar el triunfo.

La polémica surgió al casi en el desenlace del cotejo luego de que el árbitro Kevin Ortega, tras revisar el VAR, sancionara un penal por una supuesta falta de Williams Riveros en el área.

Facundo Callejo convirtió el gol del empate en la agonía del encuentro, una decisión arbitral que generó polémica en las redes sociales.