Universitario de Deportes solicitó a la Liga 1 suspender el partido de la jornada 3 del torneo ante UTC. El cuadro crema cuenta con cerca de 15 personas de su plantel infectadas por coronavirus; por lo tanto, creen que no están en condiciones de disputar el encuentro. Este miércoles, el ente deportivo aceptó el pedido y el encuentro será reprogramado.

Desde tienda cajamarquina se pronunciaron al respecto. Salomón Libman, capitán del ‘Gavilán Norteño’, recordó que la temporada pasada vivieron un caso similar e igual se presentaron en el campo de juego.

“Nosotros queremos ganar los puntos en la cancha, que es lo más justo. Queríamos jugar, ellos tienen una división de menores que por algo trabajan. El año pasado, en la primera fecha tuvimos suspendido, lesionados y por la pandemia presentamos ante Sport Huancayo 14 jugadores y uno de ellos era el tercer arquero, y ante César Vallejo presentamos 16 futbolistas”, contó a Ovación.

“No me tomó como sorpresa, ya me lo imaginaba por todo lo que se venía hablando y por el comunicado que había sacado la ‘U’”, agregó el futbolista de 37 años.

Por otra parte, Libman se refirió a la posibilidad que tuvo hace una semanas de volver a Alianza Lima. Aseguró que estaba dispuesto a jugar en segunda división, cuando se pensaba que los blanquiazules disputarían el ascenso.

“Estoy agradecido con UTC. Las cosas que pasaron no dependían de mí, en su momento los tiempos no ayudaron, yo estaba dispuesto a ir a Alianza, apenas descendió, pero las cosas no dependen de uno”, finalizó.