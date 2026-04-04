La noche previa al primer clásico del año se tiñó de luto por una tragedia en Matute. A puertas del esperado duelo que paraliza el fútbol peruano, un grupo de aficionados de Alianza Lima llegó al Estadio Alejandro Villanueva para dar ánimo al plantel con el típico banderazo. Sin embargo, mientras aún está en investigación lo ocurrido, hubo un incidente que dejó un fallecido y 47 heridos.

Tras lo sucedido, la Municipalidad de Lima alertó que no existía ningún trámite, a través de la Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres, para permitir el ingreso de hinchas a las tribunas. Y horas más tarde, el municipio de La Victoria, que reafirmó que no autorizó algún evento en el recinto ni en sus alrededores, tomó cartas en el asunto: clausuró Matute temporalmente.

Estadio Matute de Alianza Lima clausurado. (Foto: GEC)

Esta decisión, dependiendo del plazo de sanción, afectará a Alianza en sus próximas actividades. Recordemos que recién el 18 de abril, la escuadra de Pablo Guede será local frente a Cusco FC. Además, Sporting Cristal también se ve involucrado, pues eligió el coloso blanquiazul para su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores, este 8 de abril, contra Cerro Porteño.

¿A qué hora es el clásico Universitario vs. Alianza Lima?

El clásico Universitario vs. Alianza Lima se jugará este sábado 4 de abril, desde las 8:00 p. m., en el Estadio Monumental (canal: L1 MAX). Si bien la Liga 1 ya tomó conocimiento de la tragedia, hasta el momento informó que la programación del partido se mantiene tal como estaba estipulada.