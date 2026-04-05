En el clásico Universitario vs. Alianza Lima, Luis Advíncula estuvo a punto de cambiar todo el desenlace del encuentro: recibió una tarjeta roja a los 40 segundos. La temerosa acción se dio cuando “Bolt” perdió la pelota con Jairo Concha y fue a buscarlo con un golpe con el codo a la altura del cuello.

Si bien el árbitro Jordi Espinoza lo expulsó de inmediato, los reclamos de los jugadores blanquiazules y el apoyo del VAR le hicieron modificar su posición. Tras verificar en la cámara de videoarbitraje, el colegiado determinó anular la roja y solo mostró una amarilla. Los hinchas en el Monumental no aprobaron lo ocurrido.

¿En qué canal ver el clásico Universitario vs. Alianza?

El clásico entre Universitario vs. Alianza Lima será transmitido en exclusiva por el canal L1 MAX, que está habilitado en diferentes cableoperadores: