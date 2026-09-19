La punta del Torneo Clausura tendrá una nueva prueba este sábado 19 de septiembre. Universitario de Deportes, líder con 20 puntos, visitará a Deportivo Garcilaso, segundo con 19, desde las 6:00 p. m. en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en uno de los duelos más atractivos de la fecha 10.

El conjunto dirigido por Héctor Cúper llega a Cusco después de imponerse 2-1 a Alianza Lima en el clásico, resultado que le permitió trepar al primer lugar de la tabla. La ‘U’ atraviesa además una buena racha: suma cuatro victorias y un empate en sus últimas cinco presentaciones y ha ganado cuatro de sus cinco partidos como visitante en este Clausura.

Su producción ofensiva también es uno de sus principales argumentos. Universitario lleva 19 goles a favor y 12 en contra en el campeonato, con Gianluca Lapadula y Alex Valera como sus principales cartas en ataque. En total en el Clausura, los cremas registran seis triunfos, dos empates y una derrota en las nueve fechas disputadas.

Al frente estará un Deportivo Garcilaso que buscará hacer valer su condición de local. El cuadro cusqueño ha ganado sus cuatro partidos en casa durante este Clausura y llega con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimas cinco presentaciones.

Para el cuadro que dirige Lisandro Greppo, la solidez defensiva es precisamente una de sus fortalezas. Garcilaso ha recibido solo seis goles en el torneo, según registra el Datero Betsson, la cifra más baja junto con Sport Boys. El duelo pondrá así frente a frente al ataque más goleador del Clausura y a una de las defensas menos batidas.

Un historial que favorece a la ‘U’

Hay un antecedente que añade expectativa al encuentro. Desde que Deportivo Garcilaso llegó a la máxima categoría profesional, en 2023, nunca ha podido derrotar a Universitario. Los equipos se enfrentaron tres veces en Cusco, con una victoria para la ‘U’ y dos empates. En los cuatro partidos disputados en el Monumental, Universitario registra dos triunfos y dos empates.

Ante estas estadísticas, las cuotas de Betsson para este encuentro son de 2.38 por el triunfo de Universitario, 3.05 por una victoria de Deportivo Garcilaso, y 3.20 si se da finalmente el empate.

Garcilaso tendrá entonces un doble objetivo: recuperar el liderato del Clausura y conseguir por primera vez una victoria ante los cremas. Universitario, por su parte, buscará mantener la punta y prolongar su racha favorable frente al conjunto cusqueño.