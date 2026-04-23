Era imposible que Universitario, siendo tricampeón y dominador absoluto del fútbol peruano, se haya olvidado de cómo jugar. Tan solo unas horas después de haberse oficializado la salida del técnico Javier Rabanal, el equipo crema volvió a sonreír en el Estadio Monumental: aplastó por 4-1 al Deportivo Garcilaso, en la décima fecha pendiente del Torneo Apertura.

Gol de José Rivera para el 4-1 de Universitario vs. Deportivo Garcilaso. (Video: L1 MAX)

Jorge Araujo, DT interino que tuvo una única práctica con la plantilla, no hizo muchas variantes en el esquema habitual y el funcionamiento fue arrollador. Alex Valera (23′ y 65′), Caín Fara (28′) y José ‘Tunche’ Rivera (84′) fueron los encargados de inflar las redes y devolver la ilusión a los hinchas. El descuento de Christopher Olivares solo sirvió para las estadísticas.

De este modo, la “U” suma 21 puntos y permanece en el top 4: está a cinco unidades de Alianza Lima y Los Chankas, quienes son los principales favoritos para llevarse la corona en este primer semestre de la temporada.

¿Cuál es el próximo partido de Universitario?

Universitario jugará de nuevo en casa este domingo 26 de abril: recibirá a Alianza Atlético, por la jornada 12 del Torneo Apertura. Será fundamental ganar para quedar en óptimas condiciones de cara al choque con Nacional de Uruguay, el miércoles 29, por la Copa Libertadores.