Después de unos resultados auspiciosos, Universitario se topó con una dura pared y perdió ante Coquimbo (0-2), en su primer partido en el Monumental por la Copa Libertadores 2026. Tras la derrota, el técnico Javier Rabanal y el delantero Sekou Gassama quedaron en el centro de las críticas. Hoy, Mauro Cantoro, bicampeón con la camiseta crema, brinda su visión.

¿Cuánto pesará perder en casa con Coquimbo y no haber revalidado el punto de visita de la primera fecha?

Creo que lo ocurrido fue un golpe importante, porque se jugó de local, contra un equipo al que, en teoría, se le podía ganar. En casa, podría sacar esa ventaja. No pasó así y ahora se hace un poco cuesta arriba, dado que tiene que ir a buscar los resultados de visitante.

Gassama llegó tarde a la pretemporada, pidieron tiempo para su acondicionamiento, jugó y no destacó. ¿Qué responsabilidad debe asumir la dirigencia y el técnico?

Me imagino que el gerente deportivo y el entrenador son los máximos responsables de tener al jugador, ya sea cuando está bien como cuando está mal. En este caso, hasta el momento, por lo que se vio, le está costando a Gassama. Ya la dirigencia y el técnico tendrán que tomar medidas a ver cómo se sigue con él. Miguel Silveira y Fertoli también, quienes, siendo los extranjeros, no han mostrado la diferencia.

Se especula que Gassama no continuará en el Clausura. ¿Por qué la “U” falló mucho en los fichajes de delantero?

Sí, bueno, cortar el contrato no es tan fácil, porque hay un vínculo vigente, a no ser que le paguen. No sé cómo llegarán a un punto medio. Prácticamente, jugó 60 minutos en la Libertadores, poco tiempo en dos partidos de Liga 1 y no le alcanza. Para querer terminar el acuerdo, significa que fue un error que tuvo la dirigencia y el entrenador al traerlo.

Tú has sido delantero. Vemos que en clubes de provincia, muchos sí rinden, pero no en los grandes. ¿Cuán difícil es?

No es fácil, por lo que significa la presión y la obligación. No todos se adaptan al día a día. Por eso digo, hay mucha diferencia en jugar en un equipo más chico que en un grande como Universitario, que está obligado cada año a ser campeón del torneo local y a tener buenas presentaciones internacionalmente. No todos se adaptan.

Álvaro Barco se ha caracterizado por sus fichajes exóticos en el mercado. ¿Se equivocó al querer repetirlo en la “U”?

Hay jugadores que son para determinados equipos y que les podría costar adaptarse en la “U”. Álvaro Barco ha tenido esas experiencias en San Martín, un equipo diferente, más chico; entonces, trabajar en la “U” no es lo mismo. No va a ser igual traer futbolistas para Universitario que para San Martín. Eso aplica para el gerente deportivo.

Javier Rabanal llegó con la idea de romper el molde y variar el sistema de juego que venía funcionando. ¿Fue un riesgo mal calculado de la dirigencia?

No creo. Sí, me extrañó su forma de gestionar. Pasó con el “Tunche” Rivera: lo hace jugar poco, fue a Colombia para tenerlo todo el partido y aquí, de local, con lo querido que es, cuando podría darle continuidad, porque tenía pocos partidos seguidos, no lo consideró. También hay detalles en los cambios, como sacar en casi todas las fechas a Valera a los 60’ o 70’. Ha hecho cosas que dejan dudas y hoy lo está pagando. Pienso que es el máximo responsable, por lo menos ante Coquimbo, de la derrota.

Con el triunfo del clásico y el empate en Colombia, no se vio a un Universitario sobresaliente. ¿Los resultados taparon el funcionamiento?

Sí, pero siempre es mejor tratar de buscar el funcionamiento del equipo mientras vas ganando y lo consiguió nada menos que en un clásico. Después, un buen empate en Colombia. Y el partido en el que pudo haber dado el salto de calidad y afianzarse en copa, de local, con el estadio lleno, lo perdió. Y lo perdió de mala manera. Se puede perder, pero no en la forma en la que lo hizo el equipo.

Asimismo, Mauro resaltó que Universitario sigue siendo el mejor equipo del Perú, pero que carga la obligación de ganar en Arequipa. “Están en juego muchas cosas, tanto en el torneo local como en el puesto de Rabanal”, indicó.