En una acción muy confusa, José Carabalí intentó salir jugando y tocó el balón con el brazo en su propia área. Unos minutos después, el VAR intervino y sancionó un penal para Nacional. Finalmente, Maxi Gómez no falló y venció la resistencia del portero Miguel Vargas, en la tercera fecha de la Copa Libertadores.

Penal de José Carabalí y gol de Maximiliano Gómez para el 1-0 de Nacional vs. Universitario. (Video: ESPN)

Universitario vs. Nacional: la previa

Los días tranquilos se acabaron para Universitario. Si bien todo era felicidad tras el tricampeonato, la actual campaña está lejos de transcurrir con comodidad y, en medio de la exigencia de la Copa Libertadores, se dio un nuevo golpe en la institución: Álvaro Barco no continuará en Ate.

El director deportivo, criticado por fallar en la elección de Javier Rabanal como DT y por la poca relevancia de los fichajes (como Sekou Gassama), llegó a un acuerdo con la dirigencia y rompió su vínculo. Ahora, su lugar será ocupado por Antonio García Pye, quien cumplía funciones de gerente deportivo.

Y cargando con esta situación adversa, el plantel que aún dirige Jorge Araujo, de forma interina, tendrá que enfrentar esta noche al Nacional de Uruguay, por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores (9:00 p. m., vía ESPN). A diferencia de otras ocasiones, las entradas para el Estadio Monumental no se agotaron.

Recordemos que la molestia de los hinchas nace por las tres derrotas en los últimos cuatro cotejos y dos de esas amarguras fueron en casa: a manos de Coquimbo (0-2), en la Conmebol; y de Alianza Atlético (1-2), en Liga 1. Así las cosas, solo sirve la victoria para recuperar confianza y seguir con vida en el torneo internacional.

Pensando en la mejoría del juego colectivo, Lisandro Alzugaray volverá a la lista de convocados, al superar una lesión en los isquiotibiales; mientras que Matías Di Benedetto y Horacio Calcaterra quedaron fuera por temas físicos. Asimismo, el criticado Gassama podrá rotar con Alex Valera.