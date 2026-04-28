Vania Torres hace historia y se corona tricampeona de la final de los Juegos Panamericanos de Surf femenino. La deportista le otorgó al Perú su primera medalla de oro en la presente edición, que se desarrolla en Playa Venao hasta el 3 de mayo. El logro confirma su dominio en la disciplina y la posiciona como una de las principales cartas peruanas rumbo a Lima 2027.

La integrante del Programa Lima 2027 del Instituto Peruano del Deporte demostró una vez más su experiencia y capacidad competitiva en el mar. En la final, Torres alcanzó un puntaje total de 10.10, superando con claridad a la brasileña Aline Adisaka, quien obtuvo 8.50 puntos. La diferencia reflejó el control y la técnica de la peruana, quien no dejó dudas en una jornada decisiva.

En comunicación telefónica, la deportista y actriz se mostró feliz y emocionada con su triunfo, sobre todo porque no se sentía preparada al cien por ciento ya que se encontraba rodando su primera película “Amigo, por ahí no es”, dirigida por Gino Tassara; y apenas terminó la filmación tuvo que embarcarse al campeonato internacional. Sumado a ello, cuenta, tuvo que controlar una fuerte lesión en la espalda que al inicio no le permitía enfocarse en el campeonato.

“Estoy muy feliz de este triunfo, ha sido súper duro porque ando con una lesión en la espalda, tuve que competir frente a grandes y reconocidas campeonas de otros países. Vine con pocas expectativas, sobre todo porque me encontraba rodando la película ‘Amigo, por ahí no es’ y no tuve tiempo de prepararme. Terminé de grabar y viajé de inmediato, por eso este triunfo es muy significativo para mí”, destacó Vania.

La surfista de 31 años contó que lo más difícil de esta competencia fue superar el dolor de su lesión y los nervios que se apoderaron de ella en un momento al no sentirse preparada. “Manejar mi lesión fue difícil, los nervios que te dan porque sentía que no estaba llegando tan preparada como quería, me costó mucho enfrentar eso. Tuve cambiar la mentalidad, no estaba corriendo como quería, por eso contraté un psicólogo deportivo y siento que fue de gran ayuda para lograr este triunfo. Es muy importante rodearte de un especialista”, afirmó la deportista que ser perfila como la favorita para los Juegos Panamericanos Lima 2027 y para debutar en el cine este 1 de octubre.

Lista para el debut en la pantalla grande

“Estoy feliz de hacer el deporte que me gusta y la actuación que es una de mis pasiones, es un cambio radical del surf pero me ha encantado formar parte de un rodaje de una película. Espero que a la gente le guste cuando se estrene en el cine, mi personaje se llama Alejandra, es muy intensa, siempre grita, exagera y nunca se va sin hacer escándalo”, finalizó Vania Torres que se quedará en Panamá hasta el 3 de mayo apoyando al equipo peruano.