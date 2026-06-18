Este domingo 21 de junio arranca la Etapa Departamental Junín de la Copa Perú 2026, los partidos fueron programados en 10 escenarios deportivos de las 9 provincias de la región y la provincia de Tayacaja, en Huancavelica. Todos inician este nuevo reto con el objetivo de llegar a la Etapa Nacional del “fútbol macho”.

Los partidos

Todos los duelos fueron programados para el domingo 21 de junio y se jugarán en simultáneo desde las 3:15 de la tarde. Los 20 equipos clasificados a esta instancia, fueron divididos en grupos de 4 delegaciones.

En la provincia de Concepción, estadio Richard Müller Vozeler, se enfrentarán el Club Deportivo Muninipal de Usibamba (Concepción) vs Asociación Sumar Motors (Huancayo); el otro partido será en la provincia de Satipo, en el Estadio Municipal de Río Negro, teniendo como protagonistas a Academia Deportivo Racing (Satipo) vs F.C. Generación Familia (Junín).

En el Estadio Municipal de Ahuac, se programó el partido entre C.D. Juventud Alianza Ahuac (Chupaca) vs C.D. Defensor Concepción; mientras que en la selva central, Estadio Municipal de San Ramón se enfrentarán Atlético Chanchamayo vs Alipio Ponce (Satipo).

La programación continúa en Tarma, Estadio Municipal de San Pedro de Cajas Campeones del 73, entre Asociación Deportivo Cóndor (Tarma) vs C.D. Familia Molina (Chupaca); de la misma forma en el Estadio Monumental de Jauja se verán frente a frente Asociación Paccha Chico (Jauja) vs Unión Perené (Chanchamayo).

En el Estadio Municipal de Yauli, se tiene pactado a Juventud Cocaya (Yauli) vs Club Deportivo Los Canarios (Tarma); mientras que en Tayacaja, Estadio Municipal Pampas, C.D. Ferretería Meza (Tayacaja) vs Dep. Def. Cormis Asociados (Jauja).

En el Estadio Vista Alegre de San Jerónimo el Centro Estudiantil CESA (Huancayo) vs Municipal La Oroya (Yauli), por último en el Estadio Municipal Vencedores de Junín, Nueva Juv. de Ucuran vs C.D. Progreso (Tayacaja).

Fútbol macho inicia fase de grupos. La primera fecha se jugará en 10 diferentes escenarios deportivos de la región Junín y provincia de Tayacaja en Huancavelica