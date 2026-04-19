El trabajo de Pablo Guede venía siendo criticado, pero el tiempo fue un respaldo para ir consolidando su idea. Alianza Lima volteó la página de la derrota del clásico y brilló en el reinicio del Torneo Apertura: venció 1-0 a ADT, en la altura; y se acaba de lucir con un histórico 8-0 sobre Cusco FC.

Fernando Gaibor (15′ y 33′), Eryc Castillo (17′, 45′ y 56′), Paolo Guerrero (47′), Alan Cantero (59′) y Jairo Vélez (79′) fueron los artífices de la resonante victoria íntima en la cancha de Matute. Y lo más importante es que la diferencia de anotaciones hace que sean líderes absolutos, al superar a Los Chankas.

Ver resumen y goles de Alianza Lima vs. Cusco FC

Así fueron todos los goles de la victoria de Alianza Lima sobre Cusco FC, por la fecha 11 del Torneo Apertura.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura

Alianza pasó a ser el nuevo líder del Torneo Apertura por mejor diferencia de goles.

# Equipos PJ PG PE PP PTS. DIF. 1. Alianza Lima 11 8 2 1 26 +16 2. Los Chankas 10 8 2 0 26 +10 3. Cienciano 9 6 1 2 19 +10 4. Universitario 9 5 3 1 18 +5 5. UTC 10 4 3 3 15 +1 6. Melgar 10 4 2 4 14 +2 7. Juan Pablo II 11 4 2 5 14 -9 8. Comerciantes Unidos 10 3 4 3 13 0 9. CD Moquegua 10 4 1 5 13 -4 10. Cusco FC 10 4 1 5 13 +6 11. Sport Huancayo 11 3 3 5 12 -3 12. Sporting Cristal 9 3 2 4 11 +3 13. Alianza Atlético 9 2 5 2 11 +1 14. Deportivo Garcilaso 10 2 4 4 10 -2 15. ADT 11 2 4 5 10 -4 16. Sport Boys 10 2 2 6 8 -4 17. Atlético Grau 10 1 4 5 7 -8 18. FC Cajamarca 10 1 3 6 6 -7

¿Cuál es el próximo partido de Alianza Lima?

La próxima fecha, Alianza Lima visitará al Atlético Grau: el duelo está programado para el domingo 26 de abril (3:30 p. m.).