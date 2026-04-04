Universitario vs. Alianza Lima en el primer clásico del año, este sábado 4 de abril las 8:00 p. m., en el Estadio Monumental de Ate (vía L1 MAX). Los “Cremas” tienen la exigencia de vencer a los “Blanquiazules”, quienes se ubican en la primera posición. Al ser un duelo directo, podría apretarse la pelea por el liderato del Torneo Apertura o dejar a un sólido puntero.

¿En qué canal ver el clásico Universitario vs. Alianza?

El clásico entre Universitario vs. Alianza Lima será transmitido en exclusiva por el canal L1 MAX, que está habilitado en diferentes cableoperadores:

Claro TV: Canal 10 HD

Canal 10 HD DIRECTV: Canal 604 SD y 1604 HD

Canal 604 SD y 1604 HD Movistar: Canal 14 SD y 714 HD

Canal 14 SD y 714 HD Win TV: Canal 24

Canal 24 Mi Fibra: Disponible en la app

Disponible en la app Best Cable: Canal 11 y 12

A qué hora ver el clásico Universitario vs. Alianza Lima

Lista de horarios para el clásico Universitario vs. Alianza Lima en el Estadio Monumental de Ate:

México : 7:00 p. m.

: 7:00 p. m. Perú : 8:00 p. m.

: 8:00 p. m. Colombia : 8:00 p. m.

: 8:00 p. m. Ecuador : 8:00 p. m.

: 8:00 p. m. Venezuela : 9:00 p. m.

: 9:00 p. m. Chile : 10:00 p. m.

: 10:00 p. m. Argentina : 10:00 p. m.

: 10:00 p. m. Brasil : 10:00 p. m.

: 10:00 p. m. Uruguay: 10:00 p. m.

Pronósticos y números del ansiado duelo

La “U” tiene cada vez menos margen de error, tras algunos resultados cuestionables, como el empate ante Comerciantes Unidos (0-0) y la caída frente a Los Chankas (3-1), en Andahuaylas. En esa línea, la hinchada merengue ha empezado a cuestionar el liderazgo y la conexión con el plantel del técnico español Javier Rabanal.

Por su parte, Pablo Guede ha encontrado eficacia con el conjunto íntimo a través de destacadas victorias ante Juan Pablo II (2-0) y Melgar (2-1). Luego de un inicio de año marcado por la eliminación en la fase previa de la Copa Libertadores, el entrenador argentino ha colocado a Alianza en el primer lugar del Apertura e ilusiona a la fanaticada.

Según las estadísticas de Inkabet, Universitario de Deportes ha reforzado su condición de favorito para el clásico con una probabilidad de 52 %; en tanto, el empate se mantiene como una opción cercana al 31%. Y en la otra vereda, Alianza Lima aparece con menores chances de ganar en la previa (24%).

Vale recordar que, de los últimos ocho clásicos oficiales, la escuadra crema ganó en tres ocasiones. Además, se registraron cuatro empates y una victoria para el conjunto grone. El último cotejo en el que los victorianos se alzaron con el triunfo data del 19 de febrero de 2023, es decir, hace más de tres años.

Figuras que podrían ser determinantes

Alex Valera, delantero de Universitario, se encuentra en un momento clave de su carrera: es el “9” titular de la selección peruana y cumple su sexto año con la “mica” crema. Ha anotado 71 goles con los de Ate y se perfila como uno de los favoritos para convertir en este encuentro.

Por su parte, Paolo Guerrero, con 41 años, tiene una responsabilidad importante en este 2026: salir campeón con Alianza en su último año como futbolista profesional. La temporada pasada convirtió 18 veces y, en la actual campaña, ha anotado en tres oportunidades.

En cuanto a cuotas, si Universitario gana, Inkabet paga 1.92. Por otra parte, el triunfo visitante equivale a 4.15; mientras que un empate entre ambos combinados tiene una cuota de 3.20. Además, los usuarios podrán usar la nueva aplicación de Inkabet y tendrán la opción de pago anticipado, que les permite cobrar sus apuestas antes de que el partido finalice.