A horas de la semifinal entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026, la vicepresidenta Victoria Villarruel encendió la polémica con un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter) pasada la medianoche del martes. En su publicación, la funcionaria edil calificó a los ingleses como “piratas usurpadores”.

“Mañana jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más”, escribió la titular del Senado, dejando en claro que no pensará moderar su discurso. Añadió que no sería políticamente correcta ni tibia, porque enfrentar a los ingleses siempre significa algo más, invocando a Malvinas, a Maradona y al que podría ser el último Mundial de Lionel Messi.

La llamada hija de un veterano de Malvinas cerró su mensaje con una arenga. “¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!“.

Asimismo, en el post de su publicación refiere: “Que mañana (hoy) todos festejemos y los piratas lloren”.

Mañana jugamos contra los piratas usurpadores.

No es un partido más.

No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores.

¡Aguante Argentina! Porque… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026

El posteo de Villarruel volvió a marcar una diferencia con el perfil más moderado que el gobierno de Javier Milei procura sostener en el plano diplomático internacional. De hecho, la publicación llegó horas después de que la ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Alejandra Monteoliva, confirmara que estará prohibido el ingreso al estadio de banderas o carteles con mensajes de contenido político, incluyendo referencias a la soberanía sobre las islas.

Como se recuerda, este enfrentamiento se remonta a la Guerra de las Malvinas en 1982 por la soberanía de las islas. Duró 74 días.

Luego, en México de 1986, se disputó un partido donde se aludió a Diego Maradona, en el que Argentina se coronó campeón. Uno de ellos es conocido como “el gol del siglo” y otro polémico llamado “la mano de Dios”.