A lo largo de la temporada, Alianza Lima ha cosechado una alegría tras otra. Y esta noche, tiene una nueva cita para agrandar su página histórica: podría meterse a la semifinal de la Copa Sudamericana si elimina a la U. de Chile. Y en medio de este contexto, Víctor Zegarra, recordado multicampeón con la camiseta blanquiazul, brinda su análisis sobre este duelo clave.

Se viene la definición con U. de Chile y se habla mucho de revancha. ¿Cómo lo ve usted?

Creo que todos los partidos como estos son difíciles. Lo ideal hubiera sido conseguir algo positivo en casa, como una victoria. Inclusive, hubo momentos en que ellos buscaban el 0-0, porque tienen la esperanza de que, en su cancha, de alguna manera, nos podrán comprometer.

Teniendo en cuenta que Alianza se quedó con un hombre menos en la ida, ¿el empate 0-0 fue favorable?

Se dieron buenas chances, aunque esporádicas, y se quiso cerrar con un triunfo, pero, al no poder, ahora tenemos que buscar con todas las armas posibles un buen resultado en Coquimbo.

El equipo de Gorosito rindió bien de visita, aprovechando la velocidad por los extremos. ¿Se repetirá la tendencia?

Sí, seguramente van a seguir en esa línea. Eryc Castillo y Kevin Quevedo han dado frutos en otros partidos. Claro, las cosas no se presentan fáciles. He visto a U. de Chile en otros duelos y le va bien. Sin embargo, siempre hay que tener la esperanza. Si Alianza entra mentalmente fuerte, como siempre, creo que obtendrá un resultado beneficioso.

En el ataque, faltó la cuota goleadora. ¿Barcos o Guerrero debería arrancar?

Gorosito es un hombre que conoce de fútbol, está apto para esta clase de encuentros, en el que habrá mucho choque y juego cuerpo a cuerpo. Entonces, debe estar quien responda con la tranquilidad del caso, sin ofuscarse ni nada por el estilo. Por el contrario, estar lo más frío, hablando deportivamente, para conseguir el objetivo trazado.

Justamente, ante la posibilidad de un choque duro y trabado, ¿cuánto pesa la ausencia de Erick Noriega al medio?

Creo que ahí también Néstor tendrá que saber escoger para poner al chico que pueda responder. Una cosa es jugar de local y otra de visita. Burlamaqui tiene las condiciones, pero ya el entrenador definirá si va él o Aquino. Quien sea, hay que darle la confianza para que se desempeñe bien. No solamente él, sino todos los que van a ingresar.

Y con la baja de Carlos Zambrano, el titular será Gianfranco Chávez, quien no tuvo mucha continuidad...

Claro, en ese aspecto sí, es un poco dudoso, aunque de todas maneras sabe que es su oportunidad y no la va a desperdiciar. Ojalá que le salgan bien las cosas y que deje los nervios en el camerino. Va a tener el apoyo de los otros muchachos que estarán a su costado para poder fortalecer la defensa, porque la U. de Chile irá con todo para perforar el arco. En ese aspecto, tampoco hay que estar muy atrás, pero hay que entender cuál es la forma de defender bien y, a la vez, de atacar.

Si bien Alianza ya eliminó a Boca y Gremio, esta instancia es diferente. ¿Cuánto cuesta afrontar un cotejo de esta categoría?

Los futbolistas ya tienen la referencia del caso, de las llaves anteriores que han sido bastante difíciles, y se pudo salir adelante. Este no es un partido más, aunque tampoco es para desesperarse. Hay que tener la tranquilidad, seguridad de que están haciendo las cosas bien y alejar el nerviosismo. Además, estarán en un estadio vacío.