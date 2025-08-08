Luego de casi cuatro meses de permanecer cerrado para el público, el Estadio IV Centenario de Huancayo, volverá abrir sus puertas para los aficionados del deporte y se hará desde hoy, ya que la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH), la mañana de ayer firmó la Resolución N° 2243, autorizando la emisión del certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) de este recinto deportivo.

“Se ha subsanado el tema eléctrico, canaletas, señaléticas, lo que le corresponde al área de Defensa Civil. Los inspectores han ido al estadio y verificado la subsanación”, mencionó la gerenta de Seguridad Ciudadana, Patricia Alcántara.

La funcionaria, negó que dentro de las observaciones se haya realizado la falta de rampas, para acceso de personas con discapacidad.

“Muchos dicen eso, pero dentro de las observaciones, no hemos encontrado nada sobre las rampas”, refirió.

Otra de las infraestructuras que no cuentan con certificado ITSE, es el Coliseo Wanka, en este caso, la edil señaló que todavía sigue en trámite.

Partidos

Equipos que juegan de local en el estadio Huancayo, ya pueden hacer uso de las tribunas para la venta de boletos. En la Liga 1 el próximo duelo que tendrá Sport Huancayo, será frente a Universitario de Deportes el domingo 17 de agosto.

En los otros torneos, como la Liga 1 Femenina, donde juega Flamengo FC, y la Liga 3 donde participa Sport Huancayo II, también pueden convocar a sus hinchas para acompañar en los próximos duelos que se programarán en la ciudad Incontrastable.