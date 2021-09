Universitario de Deportes y la música. No importa el orden. Para Walker Luiz son dos pasiones que siempre estuvieron ligadas. Él es vocalista de la banda “Adictos Crema” y dedica su tiempo a escribir canciones del cuadro merengue. En esta nota nos cuenta lo que significa la “U” para un músico.

¿Desde cuándo te dedicas a la música?

A la música yo me dedico desde los 12 años cuando tuve una guitarra acústica en mi casa, fui empírico, en ese tiempo imprimía las hojas y así aprendí, aunque no mucho para serte sincero.

¿Cómo te hiciste hincha de Universitario de Deportes?

Mi tío era hincha acérrimo de Universitario de Deportes, hasta el día de hoy lo recuerdo porque era el más “U” de la familia. Él me influyó e hizo que yo también sea crema.

¿En tu casa todos son hinchas de Universitario de Deportes?

No. Mi papá nació en Cusco y mi mamá es de Alianza. Más que nada yo me hice de la “U” por mi tío Vidal. Lo conocí muy poco, pero de él heredé esa garra. Mi viejo es hincha de Universitario por mí, él mira los partidos conmigo y grita los goles, pero yo soy el más fanático.

¿Tu pasión por la música te motivó a dedicarle canciones a Universitario?

Yo siempre he escrito canciones para Universitario, al inicio comencé a hacer covers, en el camino sí fui escribiendo. Hay algunas canciones que publico que tienen muchos años atrás y que por el entorno en el que ahora estoy he comenzado a publicarlas.

¿Adictos Crema cuánto tiempo tiene y cómo nace la banda?

Tiene cinco años. Yo estaba en otra banda. Apoyaba a “Actitud Crema” en 2014, a mediados de ese año fundé una banda que se llamó “Sentir Popular” y me retiré antes de cumplir un año. Luego a mediados de 2015 iniciamos Adictos Crema pero primero se llamaba Grito de Barra.Un años después tomó el nombre de Adictos Crema. Nuestros temas son punk rock y estamos preparando nuestro primer sencillo que se llamará “Universitario, el rocanrol que más quiero”.

¿También tienes un proyecto como solista?

Sí, voy a publicar dentro de unas semanas un EP que son letras propias. Son canciones bastante feeling en rock con influencia de Luis Alberto Spinetta, Charly García, Indio Solari. Son los que una u otra forma me ayudaron a abrir mi mente en la música.

¿Qué es Universitario para ti?

Universitario de Deportes literalmente es una adicción, es algo adictivo, la pasión es así, la garra crema es así, tu vives, piensas en Universitario y lo que pasa. Lo primero que hace un hincha de la “U” es ver cómo esta yendo el club, quien se lesionó, quien va a jugar el próximo partido.

¿Has viajado siguiendo a Universitario?

Sí, y eso es lo que cuenta la letra de las canciones, lo que he vivido siguiendo a Universitario, lo que he visto. Eso me ayuda a poder escribir canciones tan feeling para Universitario.

¿Cuál es el viaje más loco que hiciste siguiendo a Universitario?

A Huaraz, viajé con unos amigos y a mitad de camino el carro se malogró. Entonces todos estaban buscando cómo llegar para ver el partido. Así me subí a un camión con otras diez personas. Dormir en el camión fue una experiencia inolvidable y es una de las cosas que me marcó.