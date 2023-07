La Copa Perú en Junín, ya tiene a 11 de 12 clasificados que pasan a la siguiente fase. Solo falta definir a 1 restante del Grupo “D” que está integrado por dos de Huancayo, 1 de Tarma, 1 Yauli y 1 Concepción. Los duelos que restan, se juegan el 2 de agosto entre CESA vs Estrella Central, y Asociados Santo Domingo vs Bayer Llanco.

Escuadras clasificadas

En el Grupo “A” clasificaron Sport Gavilán (Satipo) con 7 puntos y Sport Cóndor (Jauja) 4 puntos; como mejor tercero Municipal Ahuaycha (Tayacaja) 4 puntos; en el Grupo “B” clasifican Juventud Apatina (Jauja) 9 puntos y Unión Sangani (Satipo) 4 unidades; en el Grupo “C” están Atlético Chanchamayo (Chanchamayo) 7 puntos. y Defensor Concepción 7 unidades.

En el Grupo “D”, a falta de una fecha para jugar, clasifican CESA (Huancayo) 7 puntos y Estrella Central (Huancayo) 5 puntos, le siguen en la tabla Asociación Deportiva Pucará (Yauli) 4 unidades que descansa en la siguiente fecha y no tiene posibilidades de seguir sumando, Asociados Santo Domingo (Concepción) 3 puntos y Bayer Llanco (Tarma) 2 unidades, en este grupo juegan el miércoles 2 de agosto CESA vs Estrella Central y Santo Domingo vs Bayer Llanco. Este último encuentro será clave para definir al próximo clasificado, ya que una victoria de cualquiera de ellos, desplazaría al cuarto lugar y eliminaría a A.D. Pucará, mientras que un empate, no modificaría a los tres primeros lugares.

En el Grupo “E” clasifica Club Deportivo Santa María (Tayacaja) 7 puntos y Unión Pilcomayo (Huancayo) 7 puntos, pero menor diferencia de gol.

Con los 12 clasificados finales, que se conocerá el miércoles 2 de agosto, se conformará tres grupos de 4 equipos, donde se jugarán cuadrangulares para su pase a la tercera y última fase de la Departamental.

Uno de los equipos que llamó la sorpresa su temprana eliminación es el tradicional Dos de Mayo de Tarma que perdió 2 - 1 contra Defensor Concepción.