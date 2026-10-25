Cerca de 2 mil atletas, provenientes de diversas provincias de la región La Libertad, participaron en la Maratón 7K “Actívate, el Cáncer no Avisa”. Este evento fue organizado por la Gerencia Regional de Salud (Geresa) y se desarrolló en el distrito de Víctor Larco Herrera.

La competencia dejó como flamante ganador en la categoría varones a Yarit Valles, representante de El Porvenir, quien cruzó la meta en el primer lugar, seguido por Daniel Rodríguez Rojas. En la categoría damas, el podio fue liderado por Cinthia Cayo, escoltada por Loly Pérez (segundo puesto) y Mari Cruz Julca (tercer puesto).

Más allá de la exigencia deportiva, los 1,980 participantes convirtieron la ruta en un friso de esperanza y concientización. Cada atleta llevó estampado en el pecho el motivo o el nombre del ser querido por quien corría: padres, hermanos, amigos y familiares que batallaron o continúan luchando contra el cáncer, así como en memoria de quienes partieron dejando una huella imborrable.

“Organizamos este evento deportivo para sensibilizar a la población sobre el rol decisivo de la actividad física en la prevención del cáncer. Asimismo, a través de los colores de esta indumentaria, rendimos homenaje a quienes batallan día a día contra esta enfermedad”, remarcó Gerardo Florián Gómez, titular de la Geresa.