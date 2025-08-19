La industria de bebidas en el Perú mantiene su papel como motor económico: aportó más de S/ 2 mil millones al PBI, generó S/ 817 millones en impuestos y alrededor de 83 mil empleos directos e indirectos, según cifras de Macroconsult. En este escenario, una categoría destaca por encima de todas: las bebidas Ready To Drink (RTD o listas para tomar).

De acuerdo con la firma NielsenIQ, esta categoría creció 47% en volumen, mientras que el consumo de bebidas alcohólicas y sin alcohol cayó en 1,9% y 1,1%, respectivamente. El impulso responde a nuevas presentaciones, mayor diversidad de sabores y mejoras en distribución, junto con una tendencia de consumo más exigente en cuanto a envases seguros, prácticos y sostenibles.

El rol del envase en el boom RTD

Para Tetra Pak, líder global en soluciones de procesamiento y envasado, el envase de cartón ha sido decisivo en este crecimiento. La compañía señala cinco atributos que explican su relevancia:

Seguridad : Tecnología aséptica que conserva aroma, frescura y sabor sin conservantes ni refrigeración.

: Tecnología aséptica que conserva aroma, frescura y sabor sin conservantes ni refrigeración. Calidad : El 65% de millennials y profesionales pagarían más por un RTD con experiencia sensorial superior.

: El 65% de millennials y profesionales pagarían más por un RTD con experiencia sensorial superior. Comodidad : Envases portátiles y ergonómicos, como el Tetra Brik Aseptic 500ml con tapa DreamCap™ , ideales para el consumo en movimiento.

: Envases portátiles y ergonómicos, como el , ideales para el consumo en movimiento. Adaptabilidad : Versatilidad para una amplia gama de sabores —como durazno, surtido, naranja o piña— que ya se comercializan en el mercado peruano.

: Versatilidad para una amplia gama de sabores —como durazno, surtido, naranja o piña— que ya se comercializan en el mercado peruano. Sostenibilidad: El 64% de consumidores está dispuesto a pagar más por productos con producción sostenible, mientras que el 44% prioriza envases amigables con el ambiente.

Una nueva forma de consumir

El auge de los RTD no solo responde a la innovación en los sabores, sino al valor agregado del envase. La combinación de seguridad, practicidad y conciencia ambiental redefine la relación de los consumidores con lo que beben, consolidando a esta categoría como la más dinámica del mercado peruano en 2025.