Según NielsenIQ, las bebidas Ready To Drink (RTD) reportan un crecimiento de 47% en volumen, mientras que otras categorías retroceden. El envase de cartón se convierte en un aliado clave para su expansión.

La industria de bebidas en el Perú mantiene su papel como motor económico: aportó más de S/ 2 mil millones al PBI, generó S/ 817 millones en impuestos y alrededor de 83 mil empleos directos e indirectos, según cifras de Macroconsult. En este escenario, una categoría destaca por encima de todas: las bebidas Ready To Drink (RTD o listas para tomar).

De acuerdo con la firma NielsenIQ, esta categoría creció 47% en volumen, mientras que el consumo de bebidas alcohólicas y sin alcohol cayó en 1,9% y 1,1%, respectivamente. El impulso responde a nuevas presentaciones, mayor diversidad de sabores y mejoras en distribución, junto con una tendencia de consumo más exigente en cuanto a envases seguros, prácticos y sostenibles.

El rol del envase en el boom RTD

Para Tetra Pak, líder global en soluciones de procesamiento y envasado, el envase de cartón ha sido decisivo en este crecimiento. La compañía señala cinco atributos que explican su relevancia:

  • Seguridad: Tecnología aséptica que conserva aroma, frescura y sabor sin conservantes ni refrigeración.
  • Calidad: El 65% de millennials y profesionales pagarían más por un RTD con experiencia sensorial superior.
  • Comodidad: Envases portátiles y ergonómicos, como el Tetra Brik Aseptic 500ml con tapa DreamCap™, ideales para el consumo en movimiento.
  • Adaptabilidad: Versatilidad para una amplia gama de sabores —como durazno, surtido, naranja o piña— que ya se comercializan en el mercado peruano.
  • Sostenibilidad: El 64% de consumidores está dispuesto a pagar más por productos con producción sostenible, mientras que el 44% prioriza envases amigables con el ambiente.

Una nueva forma de consumir

El auge de los RTD no solo responde a la innovación en los sabores, sino al valor agregado del envase. La combinación de seguridad, practicidad y conciencia ambiental redefine la relación de los consumidores con lo que beben, consolidando a esta categoría como la más dinámica del mercado peruano en 2025.

