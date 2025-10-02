La educación en línea continúa ganando terreno como una alternativa flexible y accesible para miles de peruanos que desean seguir formándose sin dejar de trabajar. Según la Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (Erestel) 2024, el acceso a internet ha crecido de manera sostenida en el país y ya alcanza al 92.6 % de hogares, ya sea mediante conexiones fijas o móviles.
Ante esta expansión digital, cada vez más instituciones ofrecen carreras 100 % virtuales para personas que buscan actualizarse, mejorar sus oportunidades laborales o cambiar de rumbo profesional. Sin embargo, estudiar desde casa requiere también disciplina y una buena estrategia de organización. Por ello, la Universidad Norbert Wiener propone cinco consejos clave para tener éxito en entornos virtuales:
- Define objetivos claros. Saber por qué estudias (ascenso, reinvención, crecimiento personal) es fundamental para mantenerte motivado.
- Organiza tu semana. Planifica sesiones cortas de estudio (45 a 60 minutos), establece horarios fijos y deja espacio para repaso.
- Crea un espacio adecuado. Elimina distracciones, asegúrate de contar con buena conexión a internet y un ambiente cómodo.
- Participa activamente. Interactuar en clases y foros digitales refuerza el aprendizaje y permite generar redes de contacto.
- Busca equilibrio. Distribuye tus horarios para no sacrificar trabajo, descanso ni tiempo personal.