La educación en línea continúa ganando terreno como una alternativa flexible y accesible para miles de peruanos que desean seguir formándose sin dejar de trabajar. Según la Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (Erestel) 2024, el acceso a internet ha crecido de manera sostenida en el país y ya alcanza al 92.6 % de hogares, ya sea mediante conexiones fijas o móviles.

Ante esta expansión digital, cada vez más instituciones ofrecen carreras 100 % virtuales para personas que buscan actualizarse, mejorar sus oportunidades laborales o cambiar de rumbo profesional. Sin embargo, estudiar desde casa requiere también disciplina y una buena estrategia de organización. Por ello, la Universidad Norbert Wiener propone cinco consejos clave para tener éxito en entornos virtuales: